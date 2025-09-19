Зеленский анонсировал экспорт украинского оружия: чем будет торговать Украина (видео)

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина начнет контролируемый экспорт отдельных видов вооружений, чтобы компенсировать дефицит финансирования и направить полученные средства на наращивание производства дронов для фронта. Он подчеркнул, что продажи будут происходить при строгих приоритетах и под жестким экспортным контролем.

По информации из вечернего обращения президента, дефицит финансирования производства вооружений планируют частично покрыть именно через управляемый экспорт определенных видов оружия. Это позволит аккумулировать средства на масштабирование производства тех систем, которые в первую очередь нужны украинским подразделениям, в частности ударных и разведывательных дронов.

По словам Зеленского, некоторые типы вооружений в Украине производят в значительно больших объемах, чем это необходимо для внутренних потребностей. В качестве примера он назвал морские дроны, которые уже есть в избытке на внутреннем рынке, а также отдельные противотанковые средства и другие современные системы, производственные объемы которых можно направить на экспорт без ущерба для обороны.

Президент очертил четкую иерархию приоритетов использования ресурсов: прежде всего — обеспечение бригад на фронте, далее — пополнение украинских арсеналов, и только на третьем месте — контролируемый экспорт. Именно соблюдение этой последовательности, по его словам, будет гарантировать, что экспорт не подорвет боеготовность вооруженных сил.

Также анонсировано создание трех новых экспортных платформ. Первая из них ориентирована на взаимодействие с США, вторая — на сотрудничество с европейскими партнерами, третья — на работу с другими государствами, которые проявили интерес к украинскому оружию и оказывали стране поддержку. Целью платформ является расширение совместного производства, привлечение компонентов и площадок партнеров и усиление кооперации в оборонной промышленности.

Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится заниматься "вооруженной благотворительностью" и не будет предоставлять вооружений тем, кто не поддерживает ее независимость. Экспортные соглашения, по его словам, будут проходить строгий отбор: сотрудничество возможно только с теми партнерами, которые действительно помогали Украине, и в условиях надежного контроля, чтобы украинские технологии не попали в руки России или ее пособников.

Отдельно президент отметил высокий интерес мировых партнеров к совместным проектам и к изделиям "battle-tested", которые создают украинские компании и армия. Сами производители и оборонные предприятия, по словам Зеленского, видят спрос на украинские решения и готовы расширять производство вместе с зарубежными партнерами.

"Много об этом говорили наши украинские компании, компании-производители оружия. Много интереса в мире к совместным проектам с Украиной для производства оружия. Есть и четкий спрос на наше оружие. Соответственно, благодаря именно управляемому экспорту мы сможем аккумулировать деньги на большее производство тех вещей, которые нужны нашей армии", — добавил президент.

