Зеленський пропонує направити підрозділи ЗСУ до інших держав: до Ради внесено законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський подав до ради законопроєкт про направлення українських військових підрозділів до інших держав. Ним пропонується відправити екіпажі корветів і протимінних кораблів до Туреччини та Великої Британії.

Картка законопроєкту №14059 про схвалення указу президента "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" опублікована на офіційному сайті Верховної Ради України 22 вересня. У ній зазначено, що законопроєкт визначено Володимиром Зеленським як невідкладний.

Законопроєкт передбачає відправлення корвета Військово-морських сил "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) до Турецької Республіки у склад штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військових.

До Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в разі ухвалення законопроєкту Радою направляться протимінні кораблі у складі штатних екіпажів до 39 військовослужбовців:

"Черкаси" (типу Sandown);

"Чернігів" (типу Sandown);

"Маріуполь" (типу Alkmaar);

"Мелітополь" (типу Alkmaar);

"Генічеськ" (типу Alkmaar).

Також до Великої Британії направлять 1 дивізіон протимінних кораблів Флотилії ВМС у складі штабу протимінних дій. Його загальна чисельність — до 20 військових.

Направлення ЗСУ до інших держав: деталі законопроєкту

В обґрунтуванні необхідності прийняття законопроєкту пояснюється, що направлення військовослужбовців у складі підрозділів до інших держав-партнерів посприяє отриманню складної військової техніки, а також професійному опануванню її використання для захисту України від агресора.

Прийняття закону має також покращити процес отримання військової техніки від зазначених країн і комплектування особовим складом й отриманою технікою відповідних підрозділів.

В картці законопроєкту зазначено, що витрати, пов'язані з направленням і перебуванням підрозділів ЗСУ на території інших держав, фінансуватимуться в сумі 135 млн грн в межах асигнувань Міністерства оборони України на 2025 рік.

Володимир Зеленський підписав законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ в інші держави для захисту суверенітету. У ньому зазначалося, що відповідне рішення про направлення підрозділів ухвалюватиме президент.

