ЗСУ зможуть направляти в інші держави для захисту суверенітету: президент підписав законопроєкт

Відповідне рішення про направлення підрозділів ухвалюватиме президент. Проєкт рішення глава держави подаватиме до парламенту разом з інформацією про завдання, чисельність, озброєння та строки перебування підрозділів.

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Відтепер під час дії воєнного стану підрозділи Збройних сил України можна перенаправляти до інших держав для забезпечення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони. Відповідний законопроєкт № 4255-IX підписав президент України Володимир Зеленський.

"У період дії воєнного стану з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй", — йдеться в документі.

Зазначається, що у період дії воєнного стану рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає глава держави з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроєкту про схвалення такого рішення. Разом із законопроєктом президент подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, типи та склад їх озброєння та військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання.

Варто відзначити, що законопроєкт запропонували до розгляду у парламенті 7 січня 2025 року. Через тиждень, 15 січня, закон ухвалили в парламенті та направили на підпис до Володимира Зеленського. Президент надав свої пропозиції до законопроєкту, після чого він ухвалений повторно.

Нагадаємо, що 16 березня глава держави призначив нового начальника Генерального штаба ЗСУ. Попередній начальник генерал Баргилевич перейде на посаду генерального інспектора Міноборони.

Додамо, що Володимир Зеленський присвоїв українському пілоту Олексію Месю, який загинув у катастрофі F-16, звання Героя України. Пілот загинув 26 серпня 2024 року під час російської ракетної та дронової атаки.