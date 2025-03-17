ВСУ смогут направлять в другие государства для защиты суверенитета: президент подписал законопроект

Соответствующее решение о направлении подразделений будет принимать президент. Проект решения глава государства будет подавать в парламент вместе с информацией о задачах, численности, вооружении и сроках пребывания подразделений.

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Отныне во время действия военного положения подразделения Вооруженных сил Украины можно перенаправлять в другие государства для обеспечения мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны. Соответствующий законопроект № 4255-IX подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"В период действия военного положения соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины в определенном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории этих государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций", — говорится в документе.

Отмечается, что в период действия военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает глава государства с одновременным представлением в Верховную Раду Украины законопроекта об одобрении такого решения. Вместе с законопроектом президент подает информацию о задачах, общей численности указанных подразделений, типах и составе их вооружения и военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделений и порядке их содержания.

Стоит отметить, что законопроект предложили к рассмотрению в парламенте 7 января 2025 года. Через неделю, 15 января, закон приняли в парламенте и направили на подпись Владимиру Зеленскому. Президент предоставил свои предложения к законопроекту, после чего он принят повторно.

Напомним, что 16 марта глава государства назначил нового начальника Генерального штаба ВСУ. Предыдущий начальник генерал Баргилевич перейдет на должность генерального инспектора Минобороны.

Добавим, что Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, звание Героя Украины. Пилот погиб 26 августа 2024 года во время российской ракетной и дроновой атаки.