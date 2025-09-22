Зеленский предлагает направить подразделения ВСУ в другие государства: в Раду внесен законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о направлении украинских военных подразделений в другие государства. Им предлагается отправить экипажи корветов и противоминных кораблей в Турцию и Великобританию.

Related video

Карточка законопроекта №14059 об одобрении указа президента "О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства" опубликована на официальном сайте Верховной Рады Украины 22 сентября. В ней указано, что законопроект определен Владимиром Зеленским как неотложный.

Законопроект предусматривает отправку корвета Военно-морских сил "Гетман Иван Мазепа" (типа Ada) в Турецкую Республику в состав штатного экипажа общей численностью до 106 военных.

В Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в случае принятия законопроекта Радой отправятся противоминные корабли в составе штатных экипажей до 39 военнослужащих:

"Черкассы" (типа Sandown);

"Чернигов" (типа Sandown);

"Мариуполь" (типа Alkmaar);

"Мелитополь" (типа Alkmaar);

"Геническ" (типа Alkmaar).

Также в Великобританию направят 1 дивизион противоминных кораблей Флотилии ВМС в составе штаба противоминных действий. Его общая численность — до 20 военных.

Направление ВСУ в другие государства: детали законопроекта

В обосновании необходимости принятия законопроекта объясняется, что направление военнослужащих в составе подразделений в другие государства-партнеры поспособствует получению сложной военной техники, а также профессиональному освоению ее использования для защиты Украины от агрессора.

Принятие закона должно также улучшить процесс получения военной техники от указанных стран и комплектования личным составом и полученной техникой соответствующих подразделений.

В карточке законопроекта указано, что расходы, связанные с направлением и пребыванием подразделений ВСУ на территории других государств, будут финансироваться в сумме 135 млн грн в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2025 год.

Владимир Зеленский подписал законопроект о направлении подразделений ВСУ в другие государства для защиты суверенитета. В нем отмечалось, что соответствующее решение о направлении подразделений будет принимать президент.

Напомним, 22 сентября министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в ВСУ разворачивают систему учета "Импульс", которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем.

Также 22 сентября СМИ писали о вступлении в силу Закона №4562-IX (законопроект 13235), который позволяет военным брать дополнительные дни отпуска по решению командира.