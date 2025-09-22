Военные смогут брать дополнительные дни отпуска по решению командира: подробности

Верховная Рада приняла закон, который гарантирует военнослужащим ежегодно минимум 15 дней основного отпуска и восстанавливает ряд социальных гарантий, в частности для участников боевых действий и молодых контрактников, которые продолжают обучение. Закон также предоставляет командиру части право самостоятельно определять время предоставления дополнительного отпуска и предусматривает возможность ежегодной компенсации неиспользованных дней.

По информации "Судебно-юридической газеты", теперь каждый военный будет иметь гарантированную часть основного отпуска — 15 дней из 30 календарных, предусмотренных ежегодно. Остальные дни будут предоставляться в зависимости от организационных возможностей подразделения и решения командира.

Закон №4562-IX (законопроект 13235), который вступил в силу 22 сентября, также восстанавливает ряд социальных гарантий. В частности, участники боевых действий получат дополнительно 14 дней отпуска, которые во время военного положения не действовали. Контрактники в возрасте 18-24 лет без высшего образования, которые продолжают обучение, смогут получать отпуск для сдачи экзаменов.

Как уточнил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, гарантированные 15 дней предотвращают ситуации, когда из-за организационных обстоятельств или решения командира военный не имел возможности уйти в отпуск. Дополнительные дни будут предоставляться по возможности подразделения. Палиса также сообщил, что разрабатывается механизм ежегодной компенсации неиспользованных дней, а к каждому виду отпуска добавляются дни на дорогу. Кроме того, военные имеют право на 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам.

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова отметила, что после внесения изменений военные могут рассчитывать на суммарно до 54 дней отпуска. Соответствующие положения появились в законопроекте 13235, который изначально предусматривал только обучение молодых военных без отрыва от службы.

Согласно пункту 18 статьи 10-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", во время военного положения военные получают: часть ежегодного основного отпуска (не более 30 календарных дней), отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (до 10 дней) с сохранением зарплаты, а также дополнительный отпуск по Закону "О статусе ветеранов войны" с разрешения командира части.

Главное юридическое управление Верховной Рады отметило, что эти изменения могут вызвать недоразумения на практике. Закон ссылается на статус участника боевых действий или участника войны, но окончательная редакция не уточняет, что дополнительный отпуск предоставляется только тем, кто имеет соответствующий статус.

Вместе с тем новый закон позволяет командиру части самостоятельно решать, кому и когда предоставлять дополнительный отпуск. Абзацы первого и второго пункта 18 статьи 10-1 устанавливают, что основной отпуск предоставляется частями в течение года, непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней, а одновременное отсутствие в подразделении — не более 30% от общей численности. Предоставление гарантированных 15 дней является обязательным, если военнослужащий не отказывается от них по собственному желанию.

Ранее Фокус писал, что 15 дней из ежегодного 30-дневного основного отпуска являются обязательными для использования. Отказаться от них военный может только по собственному желанию.

Кроме этого, правительство утвердило дополнительные отпуска для военныхза уничтоженную российскую технику. Наибольшую награду обещают за самолет или корабль, наименьшую — за легкие беспилотники.