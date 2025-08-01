Новые правила отпусков для военных: сколько дней теперь гарантировано и как это работает

Верховная Рада приняла законопроект №13235, который существенно меняет подход к отпускам для военнослужащих. Отныне 15 дней из ежегодного 30-дневного основного отпуска являются обязательными для использования. Отказаться от них военный может только по собственному желанию.

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Как сообщает Министерство обороны, соответствующие изменения внесены в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Закон также восстанавливает возможность предоставления 14 дополнительных дней отпуска для участников боевых действий. Из-за военного положения этот тип отпусков не предоставлялся с 2022 года. Теперь командиры снова могут принимать решение об их предоставлении.

После вступления в силу закона военные будут иметь право на:

30 дней основного отпуска, из которых 15 дней обязательные;

10 дней отпуска по семейным обстоятельствам;

14 дней дополнительного отпуска для участников боевых действий (с разрешения командира).

Что предусматривает новый закон об отпусках для военных

В Министерстве обороны отметили, что подали законопроект во исполнение поручения Президента. Там считают, что это решение является честным и справедливым в отношении военнослужащих, которые непрерывно сдерживают врага на передовой.

"Во исполнение поручения Президента Министерство обороны подало законопроект о возможности военнослужащим получить дополнительные 14 дней отпуска. Это честно и справедливо по отношению к воинам, которые в зоне боевых действий непрерывно сдерживают врага. Спасибо народным депутатам, которые это решение поддержали. Продолжаем в дальнейшем прислушиваться и поддерживать наших военных", — отметил Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Кроме этого, Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что в дальнейшем планируется увеличить количество дней отпуска для военных, участвующих в боевых действиях в первом эшелоне обороны и наступательных операциях.

Также в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса объяснил, что ранее все военные имели 30 дней отпуска, но дополнительные 14 дней для участников боевых действий не действовали в условиях военного положения, и теперь эта возможность возвращается. Более того, он отметил, что гарантированные законом 15 дней ранее не были предусмотрены, из-за чего военные могли вообще не получить отпуска, если командир принимал соответствующее решение в условиях боевой ситуации.

"Кроме того, прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно. И прошу не забывать, что есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу", — добавил чиновник.

Стоит заметить, как пояснил во время официального обращения президент Украины Владимир Зеленский решение о дополнительных днях отпуска было согласовано с военным командованием и новые нормы вступят в силу уже с августа этого года.

Когда военные смогут получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска

Кроме этого, в начале июля глава государства также подписал закон, который гарантирует военнослужащим право на денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

Как говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады, подобные изменения внесены в статью 101 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Теперь военные могут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, а также за дополнительный отпуск, если они имеют детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Выплата происходит в год увольнения со службы.

Если военнослужащий погиб, компенсацию получают лица, которых он определил в распоряжении на случай плена, или его наследники.

Закон вступает в силу через месяц после публикации, за исключением некоторых положений, которые начинают действовать сразу.

Заметим, что во время отпуска военнослужащим сохраняется денежное обеспечение, а также выплачивается материальная помощь на оздоровление в размере месячного оклада. В 2025 году минимальное денежное обеспечение составляет 20,13 тысячи гривен, однако фактическая сумма может быть больше в зависимости от звания, должности и трудового стажа.

Ранее Фокус писал, что, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.