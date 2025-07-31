Дополнительные 15 дней отпуска для военных: когда заработает нововведение и что нужно знать

Отныне украинские военные будут иметь дополнительные 15 дней отпуска, которые будут обязательными для использования. Новые нормы вступят в силу уже с августа этого года.

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Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, это решение было согласовано с военным командованием.

"Также я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", — отметил глава государства.

Кроме этого, уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором объяснила детали принятого законопроекта. Она сообщила, что Верховная Рада определила 15 из 30 дней основного годового отпуска для военных как обязательные для использования. Военнослужащий может не использовать эти дни только по собственному желанию.

Кроме того, разблокировано 14 дополнительных дней отпуска для участников боевых действий, которые предоставляются с согласия командира.

Таким образом, военные будут иметь право на:

30 дней основного отпуска, из которых 15 дней обязательные;

10 дней отпуска по семейным обстоятельствам;

14 дополнительных дней отпуска для участников боевых действий.

Также, по ее словам, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициировал создание рабочей группы для проработки возможного увеличения количества отпускных дней для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на передовой.

Президент также поставил задачу урегулировать законодательно вопрос ежегодной компенсации за неиспользованные отпуска военнослужащим. Сейчас такая компенсация предоставляется только при увольнении или семье в случае гибели военного. Из-за правовой коллизии этот вопрос пока не решен, однако народные депутаты пообещали быстро проработать этот вопрос.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о финансовой помощи семьям военных, погибших в плену. Теперь они будут получать единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен.

Также увеличили время для подачи документов на пособие в случае ранений или болезней, влияющих на здоровье, — теперь это можно сделать в течение года после увольнения со службы вместо трех месяцев. Более того, изменили размер пособия при инвалидности — он теперь зависит от прожиточного минимума, установленного на начало года.

Ранее Фокус объяснял, что военные, кроме тех, кто проходит базовую службу, имеют ежегодный основной отпуск от 30 до 45 дней в зависимости от выслуги лет. Время в пути, праздничные и нерабочие дни в этот отпуск не включаются. Отпуск можно делить, но одна часть должна быть не менее 15 дней.