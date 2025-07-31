Додаткові 15 днів відпустки для військових: коли запрацює нововведення та що потрібно знати

Відтепер українські військові матимуть додаткові 15 днів відпустки, які будуть обов’язковими для використання. Нові норми набудуть чинності вже з серпня цього року.

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Як повідомив президент України Володимир Зеленський, це рішення було погоджене з військовим командуванням.

"Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало", — зазначив глава держави.

Окрім цього, уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова на своїй сторінці у Facebook опублікувала допис, в якому пояснила деталі ухваленого законопроєкту. Вона повідомила, що Верховна Рада визначила 15 із 30 днів основної річної відпустки для військових як обов’язкові для використання. Військовослужбовець може не використати ці дні лише за власним бажанням.

Крім того, розблоковано 14 додаткових днів відпустки для учасників бойових дій, які надаються за згодою командира.

Таким чином, військові матимуть право на:

30 днів основної відпустки, з яких 15 днів обов’язкові;

10 днів відпустки за сімейними обставинами;

14 додаткових днів відпустки для учасників бойових дій.

Також, за її словами, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціював створення робочої групи для опрацювання можливого збільшення кількості відпусткових днів для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передовій.

Президент також поставив завдання врегулювати законодавчо питання щорічної компенсації за невикористані відпустки військовослужбовцям. Наразі така компенсація надається лише під час звільнення або сім’ї у разі загибелі військового. Через правову колізію це питання поки що не вирішене, проте народні депутати пообіцяли швидко опрацювати це питання.

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про фінансову допомогу сім’ям військових, загиблих у полоні. Тепер вони отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Також збільшили час для подання документів на допомогу у разі поранень або хвороб, які впливають на здоров’я, — тепер це можна зробити протягом року після звільнення зі служби замість трьох місяців. Ба більше, змінили розмір допомоги при інвалідності — він тепер залежить від прожиткового мінімуму, встановленого на початок року.

Раніше Фокус пояснював, що військові, крім тих, хто проходить базову службу, мають щорічну основну відпустку від 30 до 45 днів залежно від вислуги років. Час у дорозі, святкові та неробочі дні до цього не включаються. Відпустку можна ділити, але одна частина має бути не менше 15 днів.