Відпустка для військових: як її оформити та які передбачені виплати у 2025 році

У 2025 році українські військовослужбовці зберігають право на різні види відпусток, передбачені законодавством.

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Переважна більшість відпусток надається зі збереженням грошового та матеріального забезпечення. Про це йдеться в Законі №2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

На щорічну основну відпустку можуть розраховувати всі військові, за винятком тих, хто проходить базову службу. Її тривалість залежить від вислуги років: від 30 днів (за стажу до 10 років) до 45 днів (за стажу понад 20 років). Час, витрачений на дорогу до місця відпустки, святкові та неробочі дні до терміну не включаються. Відпустку можна ділити на частини, при цьому одна з них має становити мінімум 15 днів.

Додаткова відпустка тривалістю до 15 днів надається військовим, які служать в особливо складних або небезпечних умовах. Крім того, передбачені відпустки за сімейними обставинами — від 3 до 15 днів залежно від причини, включно зі шлюбом, смертю родичів або стихійним лихом.

Цікавою особливістю є відпустка за знищену ворожу техніку: термін визначається типом техніки — від 1 до 5 днів. Так, наприклад, за ліквідацію літака чи корабля військовий може отримати до 5 днів відпустки.

Жінки-військовослужбовці мають право на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, а один із батьків — на відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Ті, хто звільнився з полону, можуть розраховувати на 90-денну відпустку, яка не підлягає поділу. Відпустка за станом здоров'я можлива на термін від 30 до 60 днів за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК).

Військовим на час відпустки зберігається грошове забезпечення, а також виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного окладу. У 2025 році мінімальне забезпечення становить 20,13 тис. грн, однак сума може бути вищою залежно від звання, посади та стажу. Також держава компенсує проїзд до місця відпустки і назад.

Додаткову винагороду отримують тільки ті, хто вирушає за кордон на реабілітацію або хто дістав важке поранення — у розмірі 100 тис. грн. У разі травм середньої або легкої тяжкості такі виплати не передбачені.

Нагадаємо, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Також повідомлялося, що 2025 року учасники бойових дій зможуть отримати низку пільг, зокрема знижки на комунальні та житлові послуги.