Отпуск для военных: как его оформить и какие предусмотрены выплаты в 2025 году

В 2025 году украинские военнослужащие сохраняют право на различные виды отпусков, предусмотренные законодательством.

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Подавляющее большинство отпусков предоставляется с сохранением денежного и материального обеспечения. Об этом говорится в Законе №2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

На ежегодный основной отпуск могут рассчитывать все военные, за исключением тех, кто проходит базовую службу. Его продолжительность зависит от выслуги лет: от 30 дней (при стаже до 10 лет) до 45 дней (при стаже более 20 лет). Время, затраченное на дорогу к месту отпуска, праздничные и нерабочие дни в срок не включаются. Отпуск можно делить на части, при этом одна из них должна составлять минимум 15 дней.

Дополнительный отпуск длительностью до 15 дней предоставляется военным, которые служат в особо сложных или опасных условиях. Кроме того, предусмотрены отпуска по семейным обстоятельствам — от 3 до 15 дней в зависимости от причины, включая брак, смерть родственников или стихийное бедствие.

Интересной особенностью является отпуск за уничтоженную вражескую технику: срок определяется типом техники — от 1 до 5 дней. Так, например, за ликвидацию самолета или корабля военный может получить до 5 дней отпуска.

Женщины-военнослужащие имеют право на отпуск по беременности и родам, а один из родителей — на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Освободившиеся из плена могут рассчитывать на 90-дневный отпуск, который не подлежит делению. Отпуск по состоянию здоровья возможен на срок от 30 до 60 дней по решению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Военным на время отпуска сохраняется денежное довольствие, а также выплачивается материальная помощь на оздоровление в размере месячного оклада. В 2025 году минимальное довольствие составляет 20,13 тыс. грн, однако сумма может быть выше в зависимости от звания, должности и стажа. Также государство компенсирует проезд к месту отпуска и обратно.

Дополнительное вознаграждение получают только те, кто отправляется за границу на реабилитацию или кто получил тяжелое ранение — в размере 100 тыс. грн. При травмах средней или легкой тяжести такие выплаты не предусмотрены.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.