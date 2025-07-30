Сім'ям захисників, які загинули у полоні, виплатять 15 млн грн: що потрібно знати про новий закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13168, який ліквідовує правові невизначеності щодо виплат сім’ям військовослужбовців, що загинули в полоні.

Related video

Як стало відомо із тексту законопроєкту, який опублікували на сайті Верховної Ради, документ вносить важливі зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Зокрема, уточнюється, що розмір одноразової грошової допомоги у випадку загибелі або смерті військовослужбовця під час виконання обов’язків, включно з перебуванням у полоні (за виключенням добровільної здачі в полон), становить 15 мільйонів гривень.

Виплати військовим ЗСУ: подовжено термін подання документів після поранення

Також подовжується строк для отримання допомоги у випадках поранень, контузій, травм чи захворювань, які призвели до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Якщо раніше на це відводилось не більше трьох місяців після звільнення зі служби, то тепер цей термін збільшений до одного року. Зрештою, такі зміни мають дозволити військовим та їхнім сім’ям краще оформити всі необхідні документи, враховуючи тривалість лікування та реабілітації, а також особливості ведення бойових дій.

Важливою є й норма, що розмір одноразової допомоги залежатиме від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлюють на початок року, коли військовому присвоїли групу інвалідності.

Яка основна мета закону та що передбачено для сімей загиблих захисників

У пояснювальній записці до законопроєкту підкреслюється, що на сьогодні сім’ї військовослужбовців, які загинули у полоні, змушені були звертатися до суду, аби відстояти право на належні виплати через різні підходи уповноважених органів. Закон усуває цю несправедливість, визнаючи, що перебування в полоні не припиняє виконання військового обов’язку, а отже, всі військові заслуговують на однаковий рівень соціального захисту незалежно від обставин смерті.

Зміни покликані спростити процедуру отримання допомоги, зменшити навантаження на сім’ї загиблих та підтримати тих, хто отримав поранення або захворів у службі під час війни.

Зазначимо, що закон набирає чинності через місяць після офіційної публікації, а окремі положення застосовуються я з 24 лютого 2022 року.

Окрім цього, на сайті Міністерства оборони зазначили, що, за словами Дениса Шмигаля, ухвалений закон чітко врегульовує питання фінансової підтримки військових і їхніх родин.

"Цей важливий закон чітко врегульовує питання фінансової підтримки наших захисників та їхніх сімей. Це справедливе визнання їхнього подвигу та сильний крок для того, аби підтримати тих, хто віддав найцінніше у війні за незалежність України", – підкреслив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Раніше Фокус писав, що у 2025 році військові зберігають право на відпустки з повним грошовим забезпеченням і матеріальною допомогою на оздоровлення в розмірі місячного окладу. Мінімальне забезпечення становить 20,13 тис. грн, але може бути вищим залежно від звання та стажу.

Окрім цього, народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко зазначив, що зарплата військових на ротації, відновленні та бойовому злагодженні в тилу наразі несправедлива. Він підтримує ідею підвищення мінімального окладу до 50 тисяч гривень для рядових, а для сержантів і молодших офіцерів — до 70-80 тисяч гривень, залежно від звання та вислуги.