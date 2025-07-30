Семьям защитников, погибших в плену, выплатят 15 млн грн: что нужно знать о новом законе

Президент Владимир Зеленский подписал закон №13168, который ликвидирует правовые неопределенности относительно выплат семьям военнослужащих, погибших в плену.

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Как стало известно из текста законопроекта, который опубликовали на сайте Верховной Рады, документ вносит важные изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В частности, уточняется, что размер единовременного денежного пособия в случае гибели или смерти военнослужащего при исполнении обязанностей, включая пребывание в плену (за исключением добровольной сдачи в плен), составляет 15 миллионов гривен.

Выплаты военным ВСУ: продлен срок подачи документов после ранения

Также продлевается срок для получения помощи в случаях ранений, контузий, травм или заболеваний, которые привели к частичной утрате трудоспособности без установления инвалидности. Если раньше на это отводилось не более трех месяцев после увольнения со службы, то теперь этот срок увеличен до одного года. В конце концов, такие изменения должны позволить военным и их семьям лучше оформить все необходимые документы, учитывая продолжительность лечения и реабилитации, а также особенности ведения боевых действий.

Важна и норма, что размер единовременного пособия будет зависеть от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который устанавливается на начало года, когда военному присвоили группу инвалидности.

Какова основная цель закона и что предусмотрено для семей погибших защитников

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что на сегодня семьи военнослужащих, погибших в плену, вынуждены были обращаться в суд, чтобы отстоять право на надлежащие выплаты из-за различных подходов уполномоченных органов. Закон устраняет эту несправедливость, признавая, что пребывание в плену не прекращает выполнения воинского долга, а значит, все военные заслуживают одинакового уровня социальной защиты независимо от обстоятельств смерти.

Изменения призваны упростить процедуру получения помощи, уменьшить нагрузку на семьи погибших и поддержать тех, кто получил ранения или заболел на службе во время войны.

Отметим, что закон вступает в силу через месяц после официальной публикации, а отдельные положения применяются я с 24 февраля 2022 года.

Кроме этого, на сайте Министерства обороны отметили, что, по словам Дениса Шмыгаля, принятый закон четко регулирует вопросы финансовой поддержки военных и их семей.

"Этот важный закон четко регулирует вопросы финансовой поддержки наших защитников и их семей. Это справедливое признание их подвига и сильный шаг для того, чтобы поддержать тех, кто отдал самое ценное в войне за независимость Украины", — подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году военные сохраняют право на отпуска с полным денежным обеспечением и материальной помощью на оздоровление в размере месячного оклада. Минимальное обеспечение составляет 20,13 тыс. грн, но может быть выше в зависимости от звания и стажа.

Кроме этого, народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко отметил, что зарплата военных на ротации, восстановлении и боевом слаживании в тылу пока несправедлива. Он поддерживает идею повышения минимального оклада до 50 тысяч гривен для рядовых, а для сержантов и младших офицеров — до 70-80 тысяч гривен, в зависимости от звания и выслуги.