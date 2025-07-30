Рядовым и офицерам "в тылу" могут существенно повысить зарплаты: что известно (видео)

Размер заработной платы военнослужащих, находящихся на ротации, восстановлении или боевом слаживании в тылу, не является справедливым. Поэтому рассматривается возможность существенного повышения оклада для таких категорий военнослужащих.

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Сейчас бойцы ВСУ в тылу получают от 20 тысяч гривен в месяц, а на передовой — от 100 до 200 тысяч грн, отметил народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Руслан Горбенко о повышении зарплат военнослужащих в тылу

"От военных есть большие замечания, когда идет ротация или пребывание на слаживании воинской части в тылу, то как раз эти военные получают только 20 тысяч гривен и это не справедливо", — сказал Горбенко.

Он подчеркнул, что у военных есть запрос поднять эту минималку до 50 000 гривен для рядовых, а дальше — в зависимости от офицерского чина и выслуги: для сержантского состава — минимум 70 тысяч гривен, а для младших офицеров — 75-80 тысяч гривен.

Народный депутат отметил, что достойным уровнем заработной платы для военных является оклад, соответствующий стандартам НАТО.

"Мы понимаем, какие заработные платы у военных НАТО, которые не ведут боевые действия. Просто учатся чему-то там, отдыхают и скорее учатся украинских военных. Но они получают, если не ошибаюсь, минимальная заработная плата от €2300 в месяц", — подчеркнул Горбенко.

Напомним, 24 июля Александр Сырский заявил, что молодежь идет в армию в основном ради денег.

Фокус также писал о том, что заработные платы в центральных органах власти Украины продолжают стремительно расти.