Служить за деньги: как повышение зарплаты военным может изменить мобилизацию в Украине

По словам Александра Сырского, молодежь идет в армию в основном ради денег. Но несмотря на три года полномасштабной войны, повышение денежного обеспечения для военных так и не стало приоритетом. Фокус разбирался, почему государство выбирает льготы вместо повышения зарплат, и способно ли финансовое поощрение действительно изменить ситуацию на фронте.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post заявил, что в рамках экспериментального проекта "Контракт 18-24" молодежь преимущественно мотивирована денежным поощрением. Он привел результаты опроса, где более половины респондентов указали, что "мотивация — больше денег".

"Если ее увеличить, будет больше заявителей", — сказал Главнокомандующий.

Также он отметил, что Россия активно использует свои ресурсы, чтобы значительно увеличить плату своим контрактникам.

Фокус разбирался, действительно ли повышение денежного обеспечения военнослужащим поможет привлечь больше людей в ВСУ, и почему этот вопрос не поднимался раньше.

Мотивация служить: почему военным не поднимают денежное вознаграждение

Военный эксперт Олег Жданов отмечает важность финансовой мотивации для повышения эффективности мобилизационных процессов в Украине. По его мнению, ключ к успеху кроется в правильной расстановке приоритетов. Если государство стремится увеличить количество граждан, готовых присоединиться к Вооруженным Силам Украины, необходимо прежде всего сосредоточиться на улучшении материального и финансового обеспечения военнослужащих. Это не только повысит привлекательность службы, но и станет четким сигналом о серьезном отношении государства к своим защитникам.

"За три с лишним года полномасштабной войны, Верховная Рада Украины нашла средства для повышения денежного обеспечения народных депутатов. В то же время за этот же период не было сделано достаточно для того, чтобы найти ресурсы для мотивации граждан к участию в мобилизации. Такая ситуация является отражением настоящего отношения власти к потребностям армии и общества. Это не вопрос нехватки денег, ведь средства в государстве есть. Проблема заключается в нежелании или неспособности тех, кто принимает решения, сделать это вовремя и эффективно. Часто такие решения откладываются на неопределенный срок, что только ухудшает ситуацию", — говорит Фокусу эксперт.

Увеличение выплат военным: увеличит ли это приток мобилизованных

Жданов подчеркивает, что финансовая мотивация напрямую влияет на количество людей, готовых подписать контракт с Вооруженными Силами. Чем выше уровень обеспечения, тем больше граждан будут готовы присоединиться к армии. Это подтверждается и примером противника: несмотря на значительные потери на поле боя, российская мобилизационная система, опираясь на повышение мотивации, способна компенсировать эти потери. Российское командование не жалеет личного состава, рассматривая пехоту как "расходный материал". Это позволяет им поддерживать численность войск, несмотря на большие потери.

Эксперт отмечает, что зависимость между мотивацией и количеством желающих служить является прямо пропорциональной.

"Если государство сможет обеспечить достойное финансирование, социальные гарантии и надлежащие условия для военных, это непременно приведет к росту количества контрактников. Сейчас недостаток таких мер сдерживает потенциал мобилизации в Украине. Решение этого вопроса зависит от политической воли и готовности руководства государства брать на себя ответственность за принятие сложных, но необходимых решений", — считает Жданов.

Вместо поднятия зарплаты военным — льготы

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что пополнение войска и усиление обороноспособности является вопросом выживания страны. Кроме того, украинские военные, воюющие с первых дней полномасштабного вторжения России, также нуждаются в ротации, поэтому командование рассматривает все возможные пути для укрепления армии.

Эксперт, как альтернативу, рассматривает предоставление широких льгот и "особых условий" для военнослужащих и ветеранов.

"Сейчас уже существуют государственные программы, к примеру "еОселя", а также и "плюшки" от бизнеса, которые являются скидками и ваучерами на покупку товаров/услуг", — говорит Фокусу Земляной.

По его словам, сейчас в Силах обороны Украины служат около 20 тысяч иностранных добровольцев. В случае рассмотрения варианта повышения материального поощрения, это может стать дополнительным стимулом для привлечения новых добровольцев из-за рубежа, что усилит боевой потенциал украинской армии.

Напоследок Земляной напомнил, что ежемесячно продолжается добровольное привлечение украинских граждан в Силы обороны Украины через рекрутинг.

"Подразделения предлагают достойное обеспечение, в отдельных случаях разрабатывают и проводят собственную базовую подготовку для новобранцев, которые хотят получить профильные навыки в соответствии с выбранной должностью", — добавил эксперт.

Напомним, в Покровске были замечены диверсионные группы российской армии, которые ищут слабые места в обороне города. Однако украинские военные проводят контрдиверсионные операции и контролируют ситуацию.

Также Верховная Рада недавно разрешила гражданам в возрасте от 60 лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. Фокус выяснил у военных, будет ли польза от людей 60+ на фронте и что об этом думают сами военные.