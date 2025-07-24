Служити за гроші: як підвищення зарплати військовим може змінити мобілізацію в Україні

За словами Олександра Сирського, молодь іде в армію здебільшого заради грошей. Але попри три роки повномасштабної війни, підвищення грошового забезпечення для військових так і не стало пріоритетом. Фокус розбирався, чому держава обирає пільги замість підвищення зарплат, і чи здатне фінансове заохочення справді змінити ситуацію на фронті.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що у рамках експериментального проєкту "Контракт 18–24" молодь переважно мотивована грошовим заохоченням. Він навів результати опитування, де понад половина респондентів вказали, що "мотивація — більше грошей".

"Якщо її збільшити, буде більше заявників", — сказав Головнокомандувач.

Також він відмітив, що Росія активно використовує свої ресурси, щоб значно збільшити плату своїм контрактникам.

Фокус розбирався, чи справді підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям допоможе заохотити більше людей до ЗСУ, та чому це питання не підіймалося раніше.

Мотивація служити: чому військовим не підіймають грошову винагороду

Військовий експерт Олег Жданов наголошує на важливості фінансової мотивації для підвищення ефективності мобілізаційних процесів в Україні. На його думку, ключ до успіху криється у правильному розставленні пріоритетів. Якщо держава прагне збільшити кількість громадян, готових долучитися до Збройних Сил України, необхідно насамперед зосередитися на покращенні матеріального та фінансового забезпечення військовослужбовців. Це не лише підвищить привабливість служби, але й стане чітким сигналом про серйозне ставлення держави до своїх захисників.

"За три з лишніх роки повномасштабної війни, Верховна Рада України знайшла кошти для підвищення грошового забезпечення народних депутатів. Водночас за цей же період не було зроблено достатньо для того, щоб знайти ресурси для мотивації громадян до участі в мобілізації. Така ситуація є відображенням справжнього ставлення влади до потреб армії та суспільства. Це не питання браку грошей, адже кошти в державі є. Проблема полягає в небажанні або неспроможності тих, хто приймає рішення, зробити це вчасно й ефективно. Часто такі рішення відкладаються на невизначений термін, що лише погіршує ситуацію", — каже Фокусу експерт.

Збільшення виплат військовим: чи збільшить це приплив мобілізованих

Жданов підкреслює, що фінансова мотивація безпосередньо впливає на кількість людей, готових підписати контракт зі Збройними Силами. Чим вищий рівень забезпечення, тим більше громадян будуть готові долучитися до війська. Це підтверджується і прикладом супротивника: попри значні втрати на полі бою, російська мобілізаційна система, спираючись на підвищення мотивації, здатна компенсувати ці втрати. Російське командування не шкодує особового складу, розглядаючи піхоту як "розхідний матеріал". Це дозволяє їм підтримувати чисельність військ, попри великі втрати.

Експерт зазначає, що залежність між мотивацією та кількістю охочих служити є прямо пропорційною.

"Якщо держава зможе забезпечити гідне фінансування, соціальні гарантії та належні умови для військових, це неодмінно призведе до зростання кількості контрактників. Наразі брак таких заходів стримує потенціал мобілізації в Україні. Вирішення цього питання залежить від політичної волі та готовності керівництва держави брати на себе відповідальність за прийняття складних, але необхідних рішень", — вважає Жданов.

Замість підняття зарплати військовим — пільги

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний зазначає, що поповнення війська і посилення обороноздатності є питанням виживання країни. Крім того, українські військові, що воюють з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, також потребують ротації, тож командування розглядає всі можливі шляхи для зміцнення армії.

Експерт, як альтернативу, розглядає надання широких пільг та "особливих умов" для військовослужбовців і ветеранів.

"Наразі вже існують державні програми, до прикладу "єОселя", а також і "плюшки" від бізнесу, котрі є знижками та ваучерами на купівлю товарів/послуг", — каже Фокусу Земляний.

За його словами, наразі в Силах оборони України служать близько 20 тисяч іноземних добровольців. У разі розгляду варіанту підвищення матеріального заохочення, це може стати додатковим стимулом для залучення нових добровольців з-за кордону, що посилить бойовий потенціал українського війська.

Наостанок Земляний нагадав, що щомісяця продовжується добровільне долучення українських громадян до Сил оборони України через рекрутинг.

"Підрозділи пропонують гідне забезпечення, в окремих випадках розробляють і проводять власну базову підготовку для новобранців, що хочуть отримати профільні навички відповідно до обраної посади", — додав експерт.

Нагадаємо, у Покровську були помічені диверсійні групи російської армії, що шукають слабкі місця в обороні міста. Однак українські військові проводять контрдиверсійні операції й контролюють ситуацію.

Також Верховна Рада нещодавно дозволила громадянам віком від 60 років добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. Фокус з'ясував у військових, чи буде користь від людей 60+ на фронті та що про це думають самі військові.