Почти втрое больше, чем у среднего украинца: зарплаты госслужащих рекордно взлетели

Заработные платы в центральных органах власти Украины продолжают стремительно расти – такая тенденция вызывает все больше вопросов в обществе.

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Средняя заработная плата в центральных органах исполнительной власти в июне 2025 составила 59,6 тыс. грн, что на 9,2% больше, чем в прошлом. Об этом заявила народная депутат Нина Южанина, ссылаясь на данные Министерства финансов, Госстата.

Для сравнения, в начале 2024 г. эта цифра составляла 38,6 тыс. грн. В целом с января по ноябрь 2024 года зарплаты выросли на 61%, достигнув 62 тыс. грн.

Зарплаты госслужащих рекордно взлетели

Южанина также обнародовала рейтинг пяти госучреждений с самыми высокими средними зарплатами в июне этого года:

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммуникаций — 100 тыс. грн;

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 93 тыс. грн;

Антимонопольный комитет – 90 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины – 85,6 тыс. грн;

Секретариат Кабинета Министров Украины — 80,2 тыс. грн.

В то же время, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата по Украине составила 23,46 тыс. грн — то есть почти втрое меньше, чем в центральных органах власти.

"Если средняя зарплата госслужащих почти втрое превышает общеукраинскую, то средняя зарплата руководителей госорганов почти в шесть раз", — подчеркнула Южанина. Она также отметила, что только в июне на оплату труда 502 руководителя центральных органов исполнительной власти (без учета сектора безопасности и обороны) потратили более 64 млн грн.

Средняя зарплата руководителей в июне составила 127,99 тыс. грн, а в пятерку лидеров по размеру выплат вошли:

НАПК — 245,6 тыс. грн;

Центральная избирательная комиссия — 206,4 тыс. грн;

Счетная палата – 202,9 тыс. грн;

Государственное космическое агентство Украины — 193,2 тыс. грн;

Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммуникаций – 191 тыс. грн.

Отдельное внимание Южанина обратила на структуру этих выплат. По ее словам, в 2024 году должностной оклад в большинстве случаев составлял менее половины от всей зарплаты, а иногда лишь 11–13%. В то же время в 2025 году информацию о соотношении оклада к общему доходу руководства перестали публиковать совсем.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.