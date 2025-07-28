Майже втричі більше, ніж у середнього українця: зарплати держслужбовців рекордно злетіли

Заробітні плати в центральних органах влади України продовжують стрімко зростати — така тенденція викликає дедалі більше запитань у суспільстві.

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Середня заробітна плата в центральних органах виконавчої влади в червні 2025 року становила 59,6 тис. грн, що на 9,2% більше, ніж торік. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна, посилаючись на дані Міністерства фінансів, Держстату.

Для порівняння, на початку 2024 р. ця цифра становила 38,6 тис. грн. Загалом із січня до листопада 2024 року зарплати зросли на 61%, досягнувши 62 тис. грн.

Зарплати держслужбовців рекордно злетіли

Южаніна також оприлюднила рейтинг п'яти держустанов із найвищими середніми зарплатами в червні цього року:

Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики та комунікацій — 100 тис. грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 93 тис. грн;

Антимонопольний комітет — 90 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України — 85,6 тис. грн;

Секретаріат Кабінету Міністрів України — 80,2 тис. грн.

Водночас, за даними Держстату, у першому кварталі 2025 року середня зарплата в Україні становила 23,46 тис. грн — тобто майже втричі менше, ніж у центральних органах влади.

"Якщо середня зарплата держслужбовців майже втричі перевищує загальноукраїнську, то середня зарплата керівників держорганів майже вшестеро", — підкреслила Южаніна. Вона також зазначила, що тільки в червні на оплату праці 502 керівників центральних органів виконавчої влади (без урахування сектору безпеки і оборони) витратили понад 64 млн грн.

Середня зарплата керівників у червні становила 127,99 тис. грн, а до п'ятірки лідерів за розміром виплат увійшли:

НАЗК — 245,6 тис. грн;

Центральна виборча комісія — 206,4 тис. грн;

Рахункова палата — 202,9 тис. грн;

Державне космічне агентство України — 193,2 тис. грн;

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунікацій — 191 тис. грн.

Окрему увагу Южаніна звернула на структуру цих виплат. За її словами, у 2024 році посадовий оклад здебільшого становив менше ніж половину від усієї зарплати, а подекуди лише 11-13%. Водночас у 2025 році інформацію про співвідношення окладу до загального доходу керівництва перестали публікувати зовсім.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.