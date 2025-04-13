Стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти в 2025 році, їх сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.

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В Україні з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для всіх груп населення залишився таким, як і в 2024 році, зокрема для дітей до 6 років – 2563 грн., від 6 до 18 років – 3196 грн. Це впливає на розмір аліментів, і цього року мінімальна сума – це 50% прожиткового мінімуму, а значить, для дітей до 6 років мінімальні аліменти становлять 1281,5 грн., а від 6 до 18 років – 1598 грн. Фокус дізнався, які є важливі нюанси зі сплати аліментів підприємцями, військовими та безробітними.

Як отримати аліменти швидко і без суду

Без судових засідань для стягнення аліментів слід подати заяву про видачу судового наказу.

Без суду для стягнення аліментів слід подати заяву про видачу судового наказу

"Суд стягне аліменти в розмірі 1/4 частки від доходів на 1 дитину, 1/3 — на двох дітей і 1/2 частки — на трьох і більше дітей", — розповідає Фокусу адвокатка АО Verity Group Дарина Старовойтова. Але щоб скористатись цією спрощеною процедурою потрібні дві умови:

заявник має довести, що дитина проживає саме з ним;

платник аліментів обовʼязково має бути зареєстрований (прописаний) на території України.

Якщо мінімальний розмір аліментів не влаштовує одну зі сторін, можна звернутися до суду із позовною заявою про стягнення аліментів, обґрунтувати розмір аліментів, надати відповідні докази.

Якщо мінімальний розмір аліментів не влаштовує одну зі сторін, можна звернутися до суду із позовною заявою про стягнення аліментів, обґрунтувати розмір аліментів, надати відповідні докази

Згідно із ст.182 Сімейного кодексу України, при визначенні розміру аліментів суд враховує декілька важливих факторів, зокрема стан здоров'я та матеріальне становище не лише дитини, але й платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей чи непрацездатних батьків, наявність прав власності тощо.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Платник аліментів не звільняється від зобов"язання сплачувати кошти на дитину Фото: Unsplash

Якщо платник аліментів безробітний: як стягують кошти на дитину

Відповідь на питання: скільки батько/мати має платити аліменти 2025 року, залежить від того, як саме платник аліментів заробляє. Зауважимо, що навіть безробітний платник не звільняється від зобов’язання щомісячної сплати коштів на утримання дитини в разі втрати роботи чи перебуванні в статусі безробітного. Якщо він все ж не сплачує гроші за виконавчим документом, виконавець нараховує в цьому випадку заборгованість зі сплати аліментів.

Навіть безробітний платник не звільняється від зобов’язання щомісячної сплати коштів на утримання дитини в разі втрати роботи чи перебуванні в статусі безробітного

"Згідно із ст. 195 Сімейного кодексу України, заборгованість за аліментами, які визначив суд у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном", — йдеться у роз'ясненні фахівця.

Підсумовуючи, зазначимо, якщо у боржника відсутні доходи і він не працює, водночас у виконавця відсутні відомості про сплату аліментів, він нараховуватиме заборгованість, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Якщо платник аліментів — ФОП, кошти на дитину стягуються у частці від заробітку (доходу) або в твердій грошовій сумі Фото: УНІАН

Як вираховується сума аліментів і як стягують кошти з підприємців

У разі, якщо платник аліментів — фізична особа-підприємець (ФОП), кошти на дитину стягуються у частці від заробітку (доходу) або в твердій грошовій сумі.

Певні нюанси, кажуть юристи, виникають у разі стягнення аліментів у частці від заробітку (доходу).

Слід врахувати, яку систему оподаткування обрав ФОП: загальну чи спрощену

Передусім слід врахувати, яку систему оподаткування обрав ФОП: загальну чи спрощену:

якщо йдеться про загальну систему оподаткування, розмір аліментів розраховується із заробітку після сплати податків (чистий дохід). У цьому разі чистий дохід розраховується як різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, а також сумою сплаченого податку з доходів фізичних осіб;

на спрощеній системі розмір аліментів визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для відповідної місцевості (ч. 2 ст. 195 СК України). Щоби стягнути аліменти з ФОП на єдиному податку потрібно визначити чистий дохід, згідно із документом ДФС.

Стягувач аліментів з військового може письмово звернутися до виконавця із заявою

Особливості стягнення аліментів з військовослужбовця

Зазвичай мобілізованих платників аліментів утримання коштів здійснюється з усіх видів доходів, а також виплат, які отримує боєць за законом, зокрема додаткової винагороди, що виплачується на період воєнного стану. Проте гроші не стягуються з того забезпечення, що не має постійного характеру.

Якщо аліменти військовий не сплачує і їх потрібно стягнути примусово, стягувач може письмово звернутися до виконавця із заявою, де вказати про те, що боржник мобілізований на військову службу, та вказати номер частини, якщо такий відомо.

Якщо виконавцю невідома адреса військової частини, де служить боржник, він повинен надіслати документи щодо стягнення аліментів до Міністерства оборони України. Після чого ці документи будуть передані до бухгалтерії військової частини, і надалі вже аліменти будуть виплачуватися з доходів військового, що є боржником.

Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

Які штрафи та обмеженні передбачені для боржників з аліментів

Юристи зауважують: стягнення аліментів виконується в примусовому порядку — через державного або приватного виконавця. Якщо тривалий час аліменти не сплачуються, виконавець може накласти штраф, застосувати ряд обмежень, зокрема, на керування автомобілем, а також внести відомості до Єдиного реєстру боржників, і згодом на людину чекає кримінальна відповідальність.

Головне, слід памʼятати, що суд нараховує аліменти від дати подання заяви до суду. Тому з виплатами зволікати не варто.

У Міністерстві юстиції повідомили: станом на початок квітня 2025 року до 147 500 боржників з аліментів застосовано тимчасові обмеження, передбачені законодавством за наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Станом на початок квітня 2025 року до 147 500 боржників з аліментів застосовано тимчасові обмеження, передбачені законодавством за наявності заборгованості зі сплати аліментів

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці:

стягнення може бути звернено на майно боржника. При цьому звернення стягнення на заробітну плату не виключає можливості одночасного звернення стягнення на інше майно боржника;

боржника вносять до Єдиного реєстру боржників;

виконавець роз’яснює стягувачу право звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення – ухилення від сплати аліментів.

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Мобілізація: батьки трьох і більше дітей не завжди мають право на відстрочку, — ТЦК

А якщо заборгованість перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний виконавець має право винести постанови про тимчасове обмеження боржника у таких правах, як виїзд за межі України; керування транспортними засобами; користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю; право на полювання.

Якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з моменту пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, державний виконавець складає протокол про адміністративне правопорушення за статтею 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та надсилає його до суду.

Розмір штрафу залежить від терміну накопичення заборгованості: якщо один рік, то штраф становить 20% суми заборгованості, якщо 2 роки, то 30%, а в разі несплати протягом трьох років штраф дорівнює 50% суми боргу.