Аліменти в Україні: як змінилися суми у 2025 році

Рекомендований розмір аліментів визначається судом у разі, якщо доходи платника аліментів дають змогу сплатити більшу суму.

Related video

Аліменти — це грошові виплати, призначені для матеріальної підтримки одного з членів сім'ї. Вони можуть надаватися як на добровільній основі, так і за судовим рішенням. Найчастіше аліменти виплачуються одним із батьків для забезпечення потреб неповнолітньої дитини. Про це йдеться в Сімейному кодексі України.

Згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України, батьки несуть обов'язок з утримання своїх дітей до їхнього повноліття. У разі неможливості досягти угоди про виплату аліментів, це питання вирішується через суд. Навіть батьки, позбавлені батьківських прав, залишаються зобов'язаними забезпечувати дитину матеріально. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути нижчим за 50% від прожиткового мінімуму, встановленого для її віку.

На сьогодні мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

для дітей до 6 років — 1 281,5 грн (прожитковий мінімум 2 563 грн); для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн (прожитковий мінімум 3 196 грн).

Гарантований розмір аліментів — це мінімальна сума, яку зобов'язаний виплачувати батько за низького рівня доходів. Якщо ж фінансові можливості платника дозволяють, суд може встановити рекомендований розмір виплат, що перевищує мінімальний. Розрахунок аліментів залежить від кількості дітей і виглядає наступним чином:

на одну дитину — 1/4 доходу;

на двох дітей — 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей — 1/2 доходу.

При цьому існує і верхня межа. Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

для дітей до 6 років — 25 630 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Отже, розмір аліментів в Україні 2025 року залежить від прожиткового мінімуму та доходу платника. Мінімальні суми можуть варіюватися залежно від віку дитини, а якщо платник має значні доходи, суд може призначити більшу суму виплат.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом минулого року розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум.

Крім того, в Україні різко зросла кількість боргів за аліментами після початку повномасштабної війни.