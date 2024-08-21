В Україні зросла кількість боргів за аліментами після вторгнення ЗС РФ (інфографіка)

Чоловіки становлять абсолютну більшість боржників за аліментами — 91% від усіх проваджень.

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На початок серпня 2024 року в Єдиному реєстрі зареєстровано майже 190 тисяч боржників за аліментами, що на 14% більше порівняно з початком повномасштабної війни. 91% із них становлять чоловіки. Цього року кількість проваджень щодо боргів з аліментів збільшилася на 2,8 тисячі. Про це повідомляє Опендатабот.

Станом на початок серпня 2024 року в Україні зареєстровано 187 246 проваджень щодо боргів за аліментами. Від початку повномасштабної війни Реєстр збільшився на 23 376 справ. З початку поточного року проти боржників з аліментів було відкрито майже 3 тисячі нових проваджень.

Збільшилася кількість боргів за аліментами

Абсолютна більшість боржників за аліментами — чоловіки: 91% проваджень. На жінок припадає 9% усіх заборгованостей за аліментами.

Найбільше заборгували українці від 25 до 45 років — 71,7%.

Збільшилася кількість боргів за аліментами

Починаючи з 2021 року, Дніпропетровська область посідає перше місце за кількістю проваджень через борги з аліментів. Попри те, що рік у рік кількість нових проваджень у регіоні зменшується, наразі саме там відкрито найбільше боргів: 20 303 або 11% від загальної кількості. Водночас від початку року на Дніпропетровщині відкрили лише 313 проваджень через несплату аліментів.

Далі — Харківська область — 11 139 або 6% від загальної кількості. Варто зазначити, що порівняно з 2021 роком несплати аліментів у регіоні зменшилося майже вдвічі — на 44%.

Збільшилася кількість боргів за аліментами

Різко зменшилася кількість боргів за аліментами порівняно з 2021 роком у прифронтових областях: на 79% на Донеччині, на 92% — на Херсонщині та на 95% — на Луганщині.

На третій сходинці за кількістю боргів за аліментами Запорізька область — 9 343 провадження (5%). Порівняно з 2021 роком, несплачених аліментів поменшало на 34%.

Водночас є й області, де кількість боргів за аліментами зросла: на 15% у Тернопільській області та на 6% у Чернівецькій області.

Слід зазначити, що у 32,9 тисячах проваджень через борги з аліментів регіон не вказано.

Раніше Фокус писав, що в Сімейному кодексі України зазначено, що батьки повинні надавати фінансову підтримку своїм дітям до моменту, коли їм виповниться 18 років. Якщо батьки розлучаються, тоді один з них (як правило той, з яким дитина не живе), повинен виплачувати їй аліменти. Тим часом у 2024 році розмір аліментів змінився, оскільки підвищився прожитковий мінімум