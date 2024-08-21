В Украине выросло количество долгов по алиментам после вторжения ВС РФ (инфографика)

Мужчины составляют абсолютное большинство должников по алиментам — 91% от всех производств.

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На начало августа 2024 года в Едином реестре зарегистрировано почти 190 тысяч должников по алиментам, что на 14% больше по сравнению с началом полномасштабной войны. 91% из них составляют мужчины. В этом году количество производств по долгам по алиментам увеличилось на 2,8 тысячи. Об этом сообщает Опендатабот.

По состоянию на начало августа 2024 года в Украине зарегистрировано 187 246 производств по долгам по алиментам. С начала полномасштабной войны Реестр увеличился на 23 376 производств. С начала текущего года против должников по алиментам было открыто почти 3 тысячи новых производств.

Увеличилось количество долгов по алиментам

Абсолютное большинство должников по алиментам – мужчины: 91% производств. На женщин приходится 9% всех задолженностей по алиментам.

Больше всего задолжали украинцы от 25 до 45 лет — 71,7%.

Увеличилось количество долгов по алиментам

Начиная с 2021 года Днепропетровская область занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам. Несмотря на то, что год к году новых производств в регионе уменьшается, сейчас именно там открыто больше долгов: 20 303 или 11% от общего количества. В то же время с начала года на Днепропетровщине открыли только 313 производств из-за неуплаты алиментов.

Следует Харьковская область — 11 139 или 6% от общего количества. Стоит отметить, что по сравнению с 2021 годом неуплаты алиментов в регионе уменьшилось почти вдвое — на 44%.

Увеличилось количество долгов по алиментам

Резко уменьшилось количество долгов по алиментам по сравнению с 2021 годом в прифронтовых областях: на 79% в Донецкой области, На 92% — в Херсонской и на 95% — в Луганской.

На третьей строчке по количеству долгов по алиментам Запорожская область — 9 343 производства (5%). По сравнению с 2021 годом, неуплаченных алиментов уменьшилось на 34%.

В то же время, есть и области, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области.

Следует отметить, что в 32,9 тысячах производств из-за долгов по алиментам регион не указан.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в 2024 году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум