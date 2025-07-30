Рядовим та офіцерам "в тилу" можуть суттєво підвищити зарплати: що відомо (відео)

Розмір заробітної плати військовослужбовців, які перебувають на ротації, відновленні чи бойовому злагодженні у тилу, не є справедливим. Тому розглядається можливість суттєвого підвищення окладу для таких категорій військовослужбовців.

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Зараз бійці ЗСУ у тилу отримують від 20 тисяч гривень на місяць, а на передовій — від 100 до 200 тисяч грн, зазначив народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко.

Руслан Горбенко про підвищення зарплат військовослужбовців у тилу

"Від військових є великі зауваження, коли йде ротація або перебування на злагодженні військової частини у тилу, то якраз ці військові отримують тільки 20 тисяч гривень і це не є справедливо", — сказав Горбенко.

Він підкреслив, що у військових є запит підняти цю мінімалку до 50 000 гривень для рядових, а далі — залежно від офіцерського чину та вислуги: для сержантського складу — мінімум 70 тисяч гривень, а для молодших офіцерів — 75-80 тисяч гривень.

Народний депутат зазначив, що гідним рівнем заробітної плати для військових є оклад, що відповідає стандартам НАТО.

"Ми розуміємо, які заробітні платні у військових НАТО, які не ведуть бойові дії. Просто навчаються чомусь там, відпочивають і скоріше навчаються українських військових. Але вони отримують, якщо не помиляюсь, мінімальна заробітна платня від €2300 на місяць", — наголосив Горбенко.

Нагадаємо, 24 липня Олександр Сирський заявив, що молодь іде в армію здебільшого заради грошей.

Фокус також писав про те, що заробітні плати в центральних органах влади України продовжують стрімко зростати.