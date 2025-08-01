Нові правила відпусток для військових: скільки днів тепер гарантовано і як це працює

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13235, який суттєво змінює підхід до відпусток для військовослужбовців. Відтепер 15 днів із щорічної 30-денної основної відпустки є обов’язковими для використання. Відмовитися від них військовий може лише за власним бажанням.

Related video

Як повідомляє Міністерство оборони, відповідні зміни внесено до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Закон також відновлює можливість надання 14 додаткових днів відпустки для учасників бойових дій. Через воєнний стан цей тип відпусток не надавався з 2022 року. Тепер командири знову можуть ухвалювати рішення про їхнє надання.

Після набуття чинності законом військові матимуть право на:

30 днів основної відпустки, з яких 15 днів обов’язкові;

10 днів відпустки за сімейними обставинами;

14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій (з дозволу командира).

Що передбачає новий закон про відпустки для військових

У Міністерстві оборони зазначили, що подали законопроєкт на виконання доручення Президента. Там вважають, що це рішення є чесним і справедливим щодо військовослужбовців, які безперервно стримують ворога на передовій.

"На виконання доручення Президента Міністерство оборони подало законопроєкт про можливість військовослужбовцям отримати додаткові 14 днів відпустки. Це чесно й справедливо щодо воїнів, які в зоні бойових дій безперервно стримують ворога. Дякую народним депутатам, які це рішення підтримали. Продовжуємо надалі дослухатися і підтримувати наших військових", – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Окрім цього, Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що надалі планується збільшити кількість днів відпустки для військових, які беруть участь у бойових діях у першому ешелоні оборони та наступальних операціях.

Також у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса пояснив, що раніше всі військові мали 30 днів відпустки, але додаткові 14 днів для учасників бойових дій не діяли в умовах воєнного стану, і тепер ця можливість повертається. Ба більше, він зауважив, що гарантовані законом 15 днів раніше не були передбачені, через що військові могли взагалі не отримати відпустки, якщо командир приймав відповідне рішення в умовах бойової ситуації.

"Крім того, пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.І прошу не забувати, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу", - додав посадовець.

Варто зауважити, як пояснив під час офіційного звернення президент України Володимир Зеленський рішення про додаткові дні відпустки було узгоджене з військовим командуванням і нові норми набудуть чинності вже з серпня цього року.

Коли військові зможуть отримати компенсацію за невикористані дні відпустки

Окрім цього, на початку липня глава держави також підписав закон, який гарантує військовослужбовцям право на грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Як йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради, подібні зміни внесено до статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Тепер військові можуть отримати грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної та додаткової відпустки, а також за додаткову відпустку, якщо вони мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю. Виплата відбувається в рік звільнення зі служби.

Якщо військовослужбовець загинув, компенсацію отримують особи, яких він визначив у розпорядженні на випадок полону, або його спадкоємці.

Закон набирає чинності через місяць після публікації, за винятком деяких положень, які починають діяти одразу.

Зауважимо, що під час відпустки військовослужбовцям зберігається грошове забезпечення, а також виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі місячного окладу. У 2025 році мінімальне грошове забезпечення становить 20,13 тисячі гривень, проте фактична сума може бути більшою залежно від звання, посади та трудового стажу.

Раніше Фокус писав, що, учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 55 років для чоловіків і 50 років для жінок, за умови наявності стажу не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.