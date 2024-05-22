Пять дней к отпуску за корабль: Кабмин утвердил порядок поощрения военных

Правительство утвердило дополнительные отпуска для военных за уничтоженную российскую технику. Наибольшую награду обещают за самолет или корабль, наименьшую — за легкие беспилотники.

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В Кабмине утвердили новые поощрения военных, которые они получат за уничтожение вражеской техники. Будут предоставлять дополнительные дни отпуска, которые военный должен использовать в течение года, ведь на следующий год дни переносить не будут. Постановление опубликовали на сайте Кабинета министров.

Больше всего дней будут давать за корабль или самолет. Но каждая единица уничтоженной российской техники будет иметь свою "цену" в дополнительных днях к отпуску.

Подтверждением уничтоженной техники должны быть записи в журналах боевых действий, рапорт командира, или видеозапись.

За какую уничтоженную технику будут предоставлять дополнительные дни отпуска:

военный корабль — пять календарных дней;

военный самолет — пять календарных дней;

зенитно-ракетный комплекс — четыре календарных дня;

самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня — три календарных дня;

военный вертолет — четыре календарных дня;

танк — три календарных дня;

боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система — три календарных дня;

другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — два календарных дня;

радиолокационные системы средств противовоздушной обороны — четыре календарных дня;

средство контрбатарейной борьбы — два календарных дня;

средство радиоэлектронной борьбы — два календарных дня;

легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 килограммов) — один календарный день;

средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлетный вес 150-500 килограммов) — два календарных дня;

тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов) — три календарных дня;

крылатая или баллистическая ракета — три календарных дня;

комплекс дальнего визуального наблюдения — четыре календарных дня;

средства радиоэлектронной разведки — два календарных дня.

Отмечается, что общая продолжительность дополнительного отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год.

А по решению командира воинской части (начальника подразделения, органа, учреждения или учреждения СБУ) отпуск также может предоставляться другим военнослужащим (не более трех человек), которые принимали непосредственное участие в выявлении или уничтожении вражеской техники.

Напомним, 11 мая 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко сообщила, что ее зенитчики сбили российский самолет Су-25.