П'ять днів до відпустки за корабель: Кабмін затвердив порядок заохочення військових

Уряд затвердив додаткові відпустки для військових за знищену російську техніку. Найбільшу нагороду обіцяють за літак або корабель, найменшу — за легкі безпілотники.

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У Кабміні затвердили нові заохочення військових, які вони отримають за знищення ворожої техніки. Надаватимуть додаткові дні відпустки, які військовий має використати протягом року, адже на наступний рік дні не переноситимуть. Постанову опублікували на сайті Кабінету Міністрів.

Найбільше днів даватимуть за корабель чи літак. Але кожна одиниця знищеної російської техніки матиме свою "ціну" в додаткових днях до відпустки.

Підтвердженням знищеної техніки мають бути записи в журналах бойових дій, рапорт командира чи відеозапис.

За яку знищену техніку надаватимуть додаткові дні відпустки:

військовий корабель — п’ять календарних днів;

військовий літак — п’ять календарних днів;

зенітно-ракетний комплекс — чотири календарні дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — три календарні дні;

військовий вертоліт — чотири календарні дні;

танк — три календарні дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — три календарні дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — два календарні дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — чотири календарні дні;

засіб контрбатарейної боротьби — два календарні дні;

засіб радіоелектронної боротьби — два календарні дні;

легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20—50 кілограмів) — один календарний день;

середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150—500 кілограмів) — два календарні дні;

важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кілограмів) — три календарні дні;

крилата або балістична ракета — три календарні дні;

комплекс дальнього візуального спостереження — чотири календарні дні;

засоби радіоелектронної розвідки — два календарні дні.

Зазначається, що загальна тривалість додаткової відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

А за рішенням командира військової частини (начальника підрозділу, органу, закладу чи установи СБУ) відпустка також може бути надана іншим військовослужбовцям (не більш ніж трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Нагадаємо, 11 травня 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила, що її зенітники збили російський літак Су-25.