Мужчина нашел заброшенный город с сотнями красивых зданий, но без жителей (видео)

Джош Снайт оказался в месте, где улицы были безупречно чистыми, но совершенно безлюдными. Красочные здания стояли пустыми, создавая ощущение таинственности и загадки.

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Известный исследователь заброшенных мест, 24-летний Джош Снайт из Великобритании, поделился своим невероятным открытием на острове Фукуок (Вьетнам). В поисках живописных пляжей он наткнулся на таинственный пустой город, который поразил его своей атмосферой. Своей находкой блогер поделился в TikTok.

Остров Фукуок славится белоснежными пляжами, густыми тропическими джунглями и роскошными курортами. Однако Джош оказался в месте, где улицы были безупречно чистыми, но совершенно безлюдными. Красочные здания с европейской архитектурой стояли пустыми, создавая ощущение таинственности и загадки.

Свои впечатления путешественник опубликовал в TikTok, где его видео мгновенно стало вирусным, набрав более миллиона просмотров. В ролике он показывает заброшенный город, поражаясь тому, как такие красивые места могут оставаться без людей.

"Я ожидал увидеть туристов, но вместо этого обнаружил жуткий пустой город. Здесь невероятно чисто, но пугающе безлюдно", — поделился Джош.

По его словам, здания выглядят перспективными, однако внутри они представляют собой лишь бетонные конструкции. Единственный функционирующий отель, по словам путешественника, остается загадкой — неизвестно, есть ли в нем постояльцы. Джош считает, что причиной запустения города стала чрезмерная застройка перед пандемией, которая не оправдала ожиданий инвесторов.

Видео вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

"Это просто безумие!", "Провал инвестиций, вот и вся история", — писали они.

Некоторые пользователи увидели в этом положительную сторону, называя город "идеальным местом без толп и мусора".

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