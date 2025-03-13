Чоловік знайшов занедбане місто із сотнями красивих будівель, але без жителів (відео)

Джош Снайт опинився в місці, де вулиці були бездоганно чистими, але абсолютно безлюдними. Барвисті будівлі стояли порожніми, створюючи відчуття таємничості та загадки.

Related video

Відомий дослідник занедбаних місць, 24-річний Джош Снайт із Великої Британії, поділився своїм неймовірним відкриттям на острові Фукуок (В'єтнам). У пошуках мальовничих пляжів він натрапив на таємниче порожнє місто, яке вразило його своєю атмосферою. Своєю знахідкою блогер поділився в TikTok.

Острів Фукуок славиться білосніжними пляжами, густими тропічними джунглями і розкішними курортами. Однак Джош опинився в місці, де вулиці були бездоганно чистими, але абсолютно безлюдними. Барвисті будівлі з європейською архітектурою стояли порожніми, створюючи відчуття таємничості та загадки.

Свої враження мандрівник опублікував у TikTok, де його відео миттєво стало вірусним, набравши понад мільйон переглядів. У ролику він показує покинуте місто, дивуючись тому, як такі красиві місця можуть залишатися без людей.

"Я очікував побачити туристів, але замість цього виявив моторошне порожнє місто. Тут неймовірно чисто, але лякаюче безлюдно", — поділився Джош.

За його словами, будівлі виглядають перспективними, проте всередині вони являють собою лише бетонні конструкції. Єдиний функціонуючий готель, за словами мандрівника, залишається загадкою — невідомо, чи є в ньому постояльці. Джош вважає, що причиною запустіння міста стала надмірна забудова перед пандемією, яка не виправдала очікувань інвесторів.

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

"Це просто безумство!", "Провал інвестицій, ось і вся історія", — писали вони.

Деякі користувачі побачили в цьому позитивний бік, називаючи місто "ідеальним місцем без натовпів і сміття".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка заплатила 13 тисяч доларів за те, щоб загубитися в дикій природі. Естер Спенглер опинилася в горах, де провела три дні на самоті, орієнтуючись за допомогою карти і компаса. У разі нагальної потреби в неї був GPS-навігатор.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи і вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.