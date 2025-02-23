Какие периоды работы могут не учесть в стаж: о чем важно знать

К страховому стажу относятся периоды официальной занятости, в течение которых уплачивался единый социальный взнос

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В страховой стаж относят периоды официального трудоустройства, за которые был уплачен единый социальный взнос (ЕСВ), а также соцотпуска по уходу за ребенком до трех лет. Однако некоторые периоды не входят в стаж, что может стать удивлением для украинцев. Об этом говорится в материале издания "Знай.ua".

Периоды, которые учитываются в страховом стаже:

до 19.10.1998 года – страховой стаж исчислялся в соответствии с советскими правилами о непрерывном трудовом стаже;

с 19.10.1998 по 31.12.2010 года – трудовой стаж учитывается по данным трудовой книжки в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины;

с 01.01.2011 года и по сей день – страховой стаж учитывается по данным Государственного реестра застрахованных лиц, если за период были уплачены страховые взносы.

Периоды, когда лицо не подлежало обязательному социальному страхованию, но уплачивало ЕСВ, также учитываются в страховом стаже.

Время работы за границей засчитывается в страховой стаж только при условии, что это предусмотрено международными договорами, ратифицированными Украиной. В противном случае это не будет учтено.

Важно понимать, что в стаж точно не будут входить периоды обучения в высших и средних учебных заведениях. Остальные периоды, как длительные больничный или временное прекращение уплаты налогов, могут рассматриваться индивидуально.

При этом, важно помнить о важных моментах для получения больничных:

начисление стажа зависит от регулярности оплаты ЕСВ;

периоды социальных отпусков по уходу за ребенком автоматически учитываются в стаже;

работа на территории других государств не всегда учитывается, если это не предусмотрено международными соглашениями.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.