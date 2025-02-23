Які періоди роботи можуть не врахувати до стажу: про що важливо знати

До страхового стажу належать періоди офіційної зайнятості, протягом яких сплачувався єдиний соціальний внесок

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До страхового стажу відносять періоди офіційного працевлаштування, за які було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також соцвідпустки для догляду за дитиною до трьох років. Однак деякі періоди не входять до стажу, що може стати здивуванням для українців. Про це йдеться в матеріалі видання "Знай.ua".

Періоди, які враховуються у страховому стажі:

до 19.10.1998 року — страховий стаж обчислювався відповідно до радянських правил про безперервний трудовий стаж;

з 19.10.1998 до 31.12.2010 року — трудовий стаж обчислюється за даними трудової книжки відповідно до правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України;

з 01.01.2011 року і донині — страховий стаж ураховується за даними Державного реєстру застрахованих осіб, якщо за період було сплачено страхові внески.

Періоди, коли особа не підлягала обов'язковому соціальному страхуванню, але сплачувала ЄСВ, також враховуються у страховому стажі.

Час роботи за кордоном зараховується до страхового стажу тільки за умови, що це передбачено міжнародними договорами, ратифікованими Україною. В іншому разі це не буде враховано.

Важливо розуміти, що до стажу точно не входитимуть періоди навчання у вищих і середніх навчальних закладах. Решта періодів, як-от тривалий лікарняний або тимчасове припинення сплати податків, можуть розглядатися індивідуально.

При цьому, важливо пам'ятати про важливі моменти для отримання лікарняних:

нарахування стажу залежить від регулярності сплати ЄСВ;

періоди соціальних відпусток для догляду за дитиною автоматично враховуються в стажі;

робота на території інших держав не завжди враховується, якщо це не передбачено міжнародними угодами.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.