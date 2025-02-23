Які періоди роботи можуть не врахувати до стажу: про що важливо знати
До страхового стажу належать періоди офіційної зайнятості, протягом яких сплачувався єдиний соціальний внесок
До страхового стажу відносять періоди офіційного працевлаштування, за які було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також соцвідпустки для догляду за дитиною до трьох років. Однак деякі періоди не входять до стажу, що може стати здивуванням для українців. Про це йдеться в матеріалі видання "Знай.ua".
Періоди, які враховуються у страховому стажі:
- до 19.10.1998 року — страховий стаж обчислювався відповідно до радянських правил про безперервний трудовий стаж;
- з 19.10.1998 до 31.12.2010 року — трудовий стаж обчислюється за даними трудової книжки відповідно до правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України;
- з 01.01.2011 року і донині — страховий стаж ураховується за даними Державного реєстру застрахованих осіб, якщо за період було сплачено страхові внески.
Періоди, коли особа не підлягала обов'язковому соціальному страхуванню, але сплачувала ЄСВ, також враховуються у страховому стажі.
Час роботи за кордоном зараховується до страхового стажу тільки за умови, що це передбачено міжнародними договорами, ратифікованими Україною. В іншому разі це не буде враховано.
Важливо розуміти, що до стажу точно не входитимуть періоди навчання у вищих і середніх навчальних закладах. Решта періодів, як-от тривалий лікарняний або тимчасове припинення сплати податків, можуть розглядатися індивідуально.
При цьому, важливо пам'ятати про важливі моменти для отримання лікарняних:
- нарахування стажу залежить від регулярності сплати ЄСВ;
- періоди соціальних відпусток для догляду за дитиною автоматично враховуються в стажі;
- робота на території інших держав не завжди враховується, якщо це не передбачено міжнародними угодами.
Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.