Для любителей гор и активного отдыха: эти собаки сделают отпуск незабываемым (фото)

Это энергичные и умные породы, которые любят бегать и заниматься другими активностями.

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Если же хозяин ведет активный образ жизни, то и собаку лучше заводить такую, чтобы она любила побегать и поиграть. Тогда ходьбой, бегом, ездой на велосипеде или другими видами спорта можно наслаждаться вместе. Специалисты American Kennel Club (американский клуб собаководства) составили рейтинг энергичных пород собак, которые с удовольствием вас поддержат во всех активностях.

Какие собаки считаются самыми активными

Сильный и смелый американский стаффордширский терьер послушный, имеет хорошее атлетическое телосложение и высокий интеллект. Именно благодаря этим качествам это замечательный друг для многих видов спорта. Представители этой породы очень любят двигаться и заниматься активностями.

Бордер-колли поможет любому владельцу поддерживать себя в форме, поскольку их энергичная натура требует больше упражнений, чем просто прогулка по кварталу или игра во дворе. Отличный вариант, чтобы эта порода устала, — бег.

Бельгийская овчарка малинуа — это энергичная порода, которая регулярно используется полицией и армией. Поскольку обе профессии требуют от собаки активности и хорошей формы, представители этой породы с удовольствием составят своему хозяину компанию во время пробежки или игры во дворе.

Доберман-пинчер — выносливая и мускулистая собака, которая любит скорость. Это замечательный друг и охранник, который благодаря высокому интеллекту "работает" вместе с полицейскими и военными. Также энергичный, послушный и преданный доберман любит тренироваться и проводить время со своим хозяином.

Фото: freepik

Грейхаунд считается одной из самых быстрых собак. Ее выводили для охоты на оленей, лисиц и зайцев, однако сейчас это порода является милым и приветливым другом.

Активная и умная выжла очень любит проводить время со своими хозяевами. Однако она с удовольствием проведет целый день на охоте.

Ранее эксперты рассказывали о топ пород собак, с которыми можно чувствовать себя в безопасности. Они известны своими инстинктами защитника и будут охранять своего хозяина и его жилище.

Также специалисты называли самые быстрые в мире породы. Они развивают невероятную скорость, они энергичны и требуют много физических нагрузок.