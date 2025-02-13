Овчарки в списке нет: топ самых быстрых в мире пород собак (фото)

Эти породы развивают невероятную скорость, они энергичны и требуют много физических нагрузок.

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При выборе собаки кому-то важно, чтобы она любила полежать на диване, а кто-то хочет домой быстрого домашнего любимца. Доктор ветеринарной медицины Джерри Кляйн рассказал о самых быстрых пушистиках, которые легко развивают среднюю скорость от 30 до 40 миль в час.

"Они имеют общие черты: длинные ноги, гладкие аэродинамические тела, глубокую грудь для дополнительного пространства в легких и подтянутую талию", — отметил специалист.

Топ самых быстрых собак

Грейхаунд может развивать скорость до 40-45 миль/час. К тому же их преданный, спокойный характер и легкость в общении с детьми делают их прекрасными семейными собаками. Однако этой породе собак следует дать возможность свободно бегать на большой огороженной территории хотя бы раз в день — после этого они с удовольствием будут лежать на диване остаток дня.

Грейхаунд

Салюки могут бегать со скоростью до 40-43 мили/час. Это идеальный компаньон для активных людей — собака очень социализирована и очень любит прогулки.

Салюки

Афганская бор зая развивает скорость до 40 миль/час. Эта собака очень умная, свободолюбивая и очень привязывается к владельцам, однако её внешность требует постоянного ухода.

Афганская борзая

Выжла бегает со скоростью 40 миль/час. Это ласковая, милая и верная порода, которая будет следовать за хозяином повсюду. Однако следует учесть, что ей нужно много двигаться.

Венгерская выжла

Далматинцы выносливые и быстрые — они могут пробегать до 35 миль в час. Энергичные собаки — отличные друзья для детей, при этом достаточно сдержанные и даже нерешительные с новыми людьми. Чрезвычайно милые далматинцы при правильной дрессировке и социализации становятся прекрасными собаками-терапевтами.

Далматинец Фото: Getty Images

Джек-рассел-терьер также считается одной из самых быстрых собак — он способен развивать скорость до 30-35 миль/час. Целеустремленные, обаятельные, отважные и умные представители этой породы не успокоятся, пока не сделают свою работу. Поэтому лучше их занимать интересными занятиями.

Джек-рассел-терьер Фото: Daily Mail

Ранее эксперты рассказывали о топе самых очаровательных пород собак. Они не только красивые, но и менее требовательные к уходу и более "ленивые" — эти породы нуждаются в меньшем количестве физических упражнений.

Также специалисты рассказывали о собаках, с которыми можно чувствовать себя в безопасности. Они известны своими инстинктами защитника и будут охранять своего хозяина и его жилище.