Готовьтесь к долгим объятиям: топ самых очаровательных пород маленьких собак (фото)

Эти породы не только красивы, но и менее требовательны к уходу и более "ленивы". Кроме этого, небольшие собаки нуждаются в меньших физических упражнениях.

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Люди любят как больших, так и маленьких собак. Однако многие сходятся во мнении, что самыми очаровательными все же являются небольшие породы — они не только красивы, но и "практичны". По словам Денниса Риордана, которого цитирует Daily Paws, именно такие домашние любимцы становятся все более популярными среди жителей квартир. Они живут дольше, чем большие собаки, менее требовательны к уходу. Кроме того, у маленьких собак меньше потребностей в физических упражнениях, да и удовлетворить их легче. Да и выбрать породу можно "на свой вкус" в зависимости от характера — замечательного "ленивца", друга для бега или маленького охотника.

Топ самых очаровательных пород собак

Брюссельские грифоны легко обучаются и очень привязаны к членам семьи. Однако они не очень хорошо переносят одиночество, поэтому лучше его брать с собой, когда это возможно. Как вариант — завести двух собак этой породы, и они обязательно подружатся.

Брюссельский грифон

Если попросить человека представить небольшую собаку, то с большой долей вероятности он представит чихуахуа. Иногда у них репутация не слишком дружелюбной породы, однако чаще всего это является результатом отсутствия дрессировки. Должным образом обученная и социализированная чихуахуа будет любящим и милым членом семьи.

Чихуахуа Фото: Guinness World Records

Таксу легко узнать по длинному телу на коротких лапках. Эта маленькая и отважная собака уже долгое время популярна как домашнее животное и трудно поверить, что они были выведены как охотники, заползающие в барсучьи и кроличьи норы, чтобы выманить свою добычу. Некоторые таксы и сейчас используются на охоте, но в основном эти собаки становятся отличными маленькими домашними питомцами, которых любят их хозяева.

Такса Фото: thedoxieworld/instagram

Японский хин — милая собака, которая похожа по манерам и характеру на кота. Их выводили как комнатных собак для знати, поэтому эти малыши чувствуют себя как дома на мягком диване или на коленях. Хозяин должен быть готов к долгим объятиям с домашним любимцем.

Японский хин

Ранее эксперты рассказывали о самых ласковых породах собак. Они хорошо уживаются с теми, кто любит обниматься.

Также специалист рассказывал о "самых лучших породах на планете". Он редко их видит у себя на дрессировках, поскольку у этих пород замечательные характеры от рождения.