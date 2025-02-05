Готуйтесь до довгих обіймів: топ найчарівніших порід маленьких собак (фото)

Ці породи не тільки красиві, а й менш вимогливі до догляду і більш "ліниві". Крім цього, невеликі собаки потребують менше фізичних вправ.

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Люди люблять як великих, так і маленьких собак. Однак багато хто сходиться на думці, що найчарівнішими все ж є невеликі породи — вони не тільки гарні, а й "практичними. За словами Денніса Ріордана, якого цитує Daily Paws, саме такі домашні улюбленці стають дедалі популярнішими серед мешканців квартир. Вони живуть довше, ніж великі собаки, менш вимогливі до догляду. Крім того, у маленьких собак менше потреб у фізичних вправах, та й задовольнити їх легше. Та й обрати породу можна "на свій смак" в залежності від характеру — чудового "лінивця", друга для бігу або маленького мисливця.

Топ найчарівніших порід собак

Брюссельські грифони легко навчаються й дуже прив'язані до членів родини. Однак вони не дуже добре переносять самотність, тому краще його брати з собою, коли це можливо. Як варіант — завести двох собак цієї породи, й вони обов'язково потоваришують.

Брюсельський грифон

Якщо попросити людину уявити невелику собаку, то з великою долею ймовірності вона уявить чихуахуа. Іноді у них репутація не надто доброзичливої породи, однак найчастіше це є результатом відсутності дресування. Належним чином навчена і соціалізована чихуахуа буде люблячим та милим членом сім'ї.

Чихуахуа Фото: Guinness World Records

Таксу легко впізнати по довгому тілу на коротких лапках. Ця маленька і відважна собака вже довгий час популярна як домашня тварина й важко повірити, що вони були виведені як мисливці, що заповзали в борсучі та кролячі нори, щоб виманити свою здобич. Деякі такси й зараз використовуються на полюванні, але в основному ці собаки стають відмінними маленькими домашніми вихованцями, яких люблять їхні господарі.

Такса Фото: thedoxieworld/instagram

Японський хін — мила собака, яка схожа за манерами та характером на кота. Їх виводили як кімнатних собак для знаті, тому ці малюки почуваються як вдома на м'якому дивані або на колінах. Господар має бути готовий до довгих обіймів з домашнім улюбленцем.

Японський хін

Раніше експерти розповідали про найласкавіших порід собак. Вони добре уживаються з тими, хто любить обійматись.

Також фахівець розповідав про "найкращі породи на планеті". Він рідко їх бачить у себе на дресуваннях, оскільки у цих порід чудові характери від народження.