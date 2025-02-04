Виховані та спокійні собаки: експерт розповів про "найкращі породи на планеті" (фото)

За словами експерта, він рідко їх бачить у себе на "уроках", оскільки у цих порід чудові характери від народження.

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Собака — найкращий друг людини, однак у кожної породи собак свій характер, звички та особливості. Тому перед тим, як заводити домашнього улюбленця, варто про неї краще дізнатись. Дресувальник собак і фахівець із поведінки собак Уілл Атертон розповів Expresso про три породи, які він рідко бачить у себе через їх гарний характер та вихованість.

Топ найвихованіших собак

Розповідаючи про найкращих порід собак, Уілл Атертон зазначив, що працювати з лабрадором-ретрівером — одне задоволення. При роботі з ними проблемою є лише те, що він любить тягнути за повідець. Причиною такої поведінки є те, що ці тварини дуже люблять людей та собак й хочуть з ними гратись. Експерт додав, що таку поведінку легко підкоригувати.

Фото: Vincent van Zalinge

До найвихованіших порід Уілл Атертон відніс також англійського мастифа. За словами експерта, це "спокійний пес". Загалом фахівець вважає цю собаку "ідеальною" в якості домашнього улюбленця.

Англійський мастиф

Серед найвихованіших домашніх улюбленців у списку дресувальника також кавалер кінг чарльз спанієль. На його думку, це одна з найкращих маленьких порід на планеті".

Раніше експерти розповідали про собак, яких майже не потрібно вигулювати. Їм буде достатньо всього пів години побігати — це можуть бути дві короткі 15-хвилинні прогулянки. Решту часу вони із задоволенням будуть лежати з вами на дивані.

Також фахівець ділився, яких собак він ніколи б не завів вдома. У неї проблемні, енергійні та дуже шумні характери, які можуть бути причиною багатьох проблем.