Воспитанные и спокойные собаки: эксперт рассказал о "лучших породах на планете" (фото)

По словам эксперта, он редко их видит у себя на "уроках", поскольку у этих пород замечательные характеры от рождения.

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Собака — лучший друг человека, однако у каждой породы собак свой характер, привычки и особенности. Поэтому перед тем, как заводить домашнего любимца, стоит о ней лучше узнать. Дрессировщик собак и специалист по поведению собак Уилл Атертон рассказал Expresso о трех породах, которые он редко видит у себя из-за их хорошего характера и воспитанности.

Топ самых воспитанных собак

Рассказывая о лучших породах собак, Уилл Атертон отметил, что работать с лабрадором-ретривером — одно удовольствие. При работе с ними проблемой является лишь то, что он любит тянуть за поводок. Причиной такого поведения является то, что эти животные очень любят людей и собак и хотят с ними играть. Эксперт добавил, что такое поведение легко подкорректировать.

Фото: Vincent van Zalinge

К самым воспитанным породам Уилл Атертон отнес также английского мастифа. По словам эксперта, это "спокойный пес". В целом специалист считает эту собаку "идеальной" в качестве домашнего любимца.

Английский мастиф

Среди самых воспитанных домашних любимцев в списке дрессировщика также кавалер кинг чарльз спаниель. По его мнению, это одна из лучших маленьких пород на планете".

Ранее эксперты рассказывали о собаках, которых почти не нужно выгуливать. Им будет достаточно всего полчаса побегать — это могут быть две короткие 15-минутные прогулки. Остальное время они с удовольствием будут лежать с вами на диване.

Также специалист делился, каких собак он никогда бы не завел дома. У нее проблемные, энергичные и очень шумные характеры, которые могут быть причиной многих проблем.