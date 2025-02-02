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МирФан

Проблемные, энергичные и очень шумные: эксперт поделился, какую собаку никогда бы не завел дома

Собака, воспитание, порода собакс
Эксперт рассказал, каких собак он бы не держал дома (иллюстративное фото)

Перед тем, как заводить дома этих собак, стоит об их характере узнать больше.

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Перед тем, как заводить собаку, лучше узнать о характере породы в целом и проанализировать, сойдетесь ли вы с будущим домашним любимцем. Эксперт по поведению собак Уилл Атертон рассказывает, что у трех пород собак "больше всего проблем с поведением", чем у других.

Три самые непослушные породы собак

Такса является очень популярной породой. Однако эксперт рассказал, что он знает множество собак этой породы с проблемным поведением. Часто они очень быстрые и любят много лаять. Также представители этой породы часто могут быть нервными и беспокойными.

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Такса
Фото: pinterest.com

Одной из непослушных пород является бельгийская овчарка малинуа. Сейчас есть много роликов, которые демонстрируют способность породы к дрессировке, однако, по словам Уилла Атертона, "это очень далеко от истины".

"Чтобы добиться невероятных результатов с бельгийской малинуа, вам нужны невероятные уровень преданности делу, самоотверженность, мастерство и опыт", — пояснил эксперт, добавив, что для ее тренировки могут потребоваться годы.

По словам специалиста, это "не та порода собак, с которой стоит рисковать, не та порода собак, с которой стоит рисковать, и не та собака, на которой стоит практиковаться".

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Также в этот список попал кокер-спаниель. Уилл Атертон отметил, что большинство людей выбирают эту породу из-за их очаровательного внешнего вида, однако очень ошибаются. Эта порода может быть ужасным "соседом".

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Фото: Shutterstock

Ранее эксперт делился, какие собаки являются самыми воспитанными. Они от природы они имеют прекрасный характер.

Также специалисты рассказывали о топе самых спокойных пород собак. Они с удовольствием с вами поспят на диване.