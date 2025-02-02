Проблемные, энергичные и очень шумные: эксперт поделился, какую собаку никогда бы не завел дома

Перед тем, как заводить дома этих собак, стоит об их характере узнать больше.

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Перед тем, как заводить собаку, лучше узнать о характере породы в целом и проанализировать, сойдетесь ли вы с будущим домашним любимцем. Эксперт по поведению собак Уилл Атертон рассказывает, что у трех пород собак "больше всего проблем с поведением", чем у других.

Три самые непослушные породы собак

Такса является очень популярной породой. Однако эксперт рассказал, что он знает множество собак этой породы с проблемным поведением. Часто они очень быстрые и любят много лаять. Также представители этой породы часто могут быть нервными и беспокойными.

Такса Фото: pinterest.com

Одной из непослушных пород является бельгийская овчарка малинуа. Сейчас есть много роликов, которые демонстрируют способность породы к дрессировке, однако, по словам Уилла Атертона, "это очень далеко от истины".

"Чтобы добиться невероятных результатов с бельгийской малинуа, вам нужны невероятные уровень преданности делу, самоотверженность, мастерство и опыт", — пояснил эксперт, добавив, что для ее тренировки могут потребоваться годы.

По словам специалиста, это "не та порода собак, с которой стоит рисковать, не та порода собак, с которой стоит рисковать, и не та собака, на которой стоит практиковаться".

Также в этот список попал кокер-спаниель. Уилл Атертон отметил, что большинство людей выбирают эту породу из-за их очаровательного внешнего вида, однако очень ошибаются. Эта порода может быть ужасным "соседом".

Фото: Shutterstock

Ранее эксперт делился, какие собаки являются самыми воспитанными. Они от природы они имеют прекрасный характер.

Также специалисты рассказывали о топе самых спокойных пород собак. Они с удовольствием с вами поспят на диване.