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Проблемні, енергійні та дуже шумні: експерт поділився, яку собаку ніколи б не завів вдома

Собака, виховання, порода собакс
Експерт розповів, яких собак він би не тримав вдома (ілюстративне фото)

Перед тим, як заводити вдома цих собак, варто про їх характер дізнатись більше.

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Перед тим, як заводити собаку, краще дізнатись про характер породи в цілому і проаналізувати, чи зійдетесь ви з майбутнім домашнім улюбленцем. Експерт з поведінки собак Вілл Атертон розповідає, що у трьох порід собак "найбільше проблем з поведінкою", ніж в інших.

Три найнеслухняніші породи собак

Такса є дуже популярною породою. Однак експерт розповів, що він знає безліч собак цієї породи з проблемною поведінкою. Часто вони дуже швидкі та люблять багато гавкати. Також представники цієї породи часто можуть бути нервовими та неспокійними.

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Такса
Фото: pinterest.com

Однією з неслухняних порід є бельгійська вівчарка малінуа. Нині є багато роликів, які демонструють здатність породи до дресування, однак, за словами Вілла Атертона, "це дуже далеко від істини".

"Щоб домогтися неймовірних результатів з бельгійською малінуа, вам потрібні неймовірні рівень відданості справі, самовідданість, майстерність та досвід", — пояснив експерт, додавши, що для її тренування можуть знадобитись роки.

За словами фахівця, це "не та порода собак, з якою варто ризикувати, не та порода собак, з якою варто ризикувати, і не та собака, на якій варто практикуватися".

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Також до цього списку потрапив кокер-спанієль. Вілл Атертон зазначив, що більшість людей вибирають цю породу через їхній чарівний зовнішній вигляд, однак дуже помиляються. Ця порода може бути жахливим "сусідом".

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Фото: Shutterstock

Раніше експерт ділився, які собаки є найвихованішими. Вони від природи вони мають прекрасний характер.

Також фахівці розповідали про топ найспокійніших порід собак. Вони із задоволенням з вами посплять на дивані.