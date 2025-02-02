Проблемні, енергійні та дуже шумні: експерт поділився, яку собаку ніколи б не завів вдома
Перед тим, як заводити вдома цих собак, варто про їх характер дізнатись більше.
Перед тим, як заводити собаку, краще дізнатись про характер породи в цілому і проаналізувати, чи зійдетесь ви з майбутнім домашнім улюбленцем. Експерт з поведінки собак Вілл Атертон розповідає, що у трьох порід собак "найбільше проблем з поведінкою", ніж в інших.
Три найнеслухняніші породи собак
Такса є дуже популярною породою. Однак експерт розповів, що він знає безліч собак цієї породи з проблемною поведінкою. Часто вони дуже швидкі та люблять багато гавкати. Також представники цієї породи часто можуть бути нервовими та неспокійними.
Однією з неслухняних порід є бельгійська вівчарка малінуа. Нині є багато роликів, які демонструють здатність породи до дресування, однак, за словами Вілла Атертона, "це дуже далеко від істини".
"Щоб домогтися неймовірних результатів з бельгійською малінуа, вам потрібні неймовірні рівень відданості справі, самовідданість, майстерність та досвід", — пояснив експерт, додавши, що для її тренування можуть знадобитись роки.
За словами фахівця, це "не та порода собак, з якою варто ризикувати, не та порода собак, з якою варто ризикувати, і не та собака, на якій варто практикуватися".
Також до цього списку потрапив кокер-спанієль. Вілл Атертон зазначив, що більшість людей вибирають цю породу через їхній чарівний зовнішній вигляд, однак дуже помиляються. Ця порода може бути жахливим "сусідом".
Раніше експерт ділився, які собаки є найвихованішими. Вони від природи вони мають прекрасний характер.
Також фахівці розповідали про топ найспокійніших порід собак. Вони із задоволенням з вами посплять на дивані.