Створені для тих, хто любить обійматись: топ найласкавіших порід собак (фото)

Деякі породи є більш тактильними, ніж інші. Якщо людині важливі прояви любові та обійми, то варто дізнатись, які породи також це люблять.

Related video

Якщо людина любить обійми, ймовірно, вона захоче завести таку ж ласкаву породу собак. Менеджер з поведінки та дресування собак у притулку Battersea Dogs & Cats Home Хлоя Джексон розповіла виданню Country Living, яку породу краще завести людям, які чекають обіймів та проявів любові від домашнього улюбленця.

3 найлагідніші породи собак

Стаффордширські бультер'єри — ніжні та люблячі собаки. Як правило, це доброзичлива та ласкава порода, яка не любить нічого, окрім господаря. Це чудовий домашній вихованець, оскільки їх терплячий характер дозволяє їм чудово ладнати з дітьми.

"Ми помічаємо, що багато наших стаффордширських тер'єрів — великі добряки й справді розквітають від людської уваги", — розповіла Хлоя Джексон.

Стаффордширський бультер'єр

Хорти вважаються однією з найшвидших тварин на Землі. Однак багато хто дивується, дізнавшись, що насправді вони великі домосіди й із задоволенням проводять більшу частину лежачи.

"Більшість хортів — дуже ніжні та милі собаки з урівноваженим темпераментом. Багато хто прагне людського суспільства і лагідний зі своїми господарями. Якщо їх любити, хорти виражатимуть свою вдячність, притуляючись до ніг господаря", — додала фахівчиня.

Хорт

Хлоя Джексон назвала дворових собак "сумішшю генетичного матеріалу". Як наслідок — вони мають різний рівень енергії та темперамент, люблять ласку й із задоволенням проводять час зі своїми улюбленими людьми після довгої прогулянки.

"Дворові собаки дійсно показують, що кожен собака унікальний, незалежно від породи, до якої вони належать. Якщо ви візьмете таку собаку з притулку, ви, швидше за все, дізнаєтесь більше про те, наскільки він ласкавий", — зазначила експертка.

Дворовий собака

Раніше експерти розповідали, яких собак майже не потрібно вигулювати. Цим собакам буде достатньо всього пів години побігати — це можуть бути дві короткі 15-хвилинні прогулянки.

Також фахівець ділився, яких собак він би не заводив у жодному випадку.У багатьох з цих порід проблеми зі здоров'ям, соціалізацією та поведінкою.