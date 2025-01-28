Созданы для тех, кто любит обниматься: топ самых ласковых пород собак (фото)

Некоторые породы являются более тактильными, чем другие. Если человеку важны проявления любви и объятия, то стоит узнать, какие породы также это любят.

Related video

Если человек любит объятия, вероятно, он захочет завести такую же ласковую породу собак. Менеджер по поведению и дрессировке собак в приюте Battersea Dogs & Cats Home Хлоя Джексон рассказала изданию Country Living, какую породу лучше завести людям, которые ждут объятий и проявлений любви от домашнего любимца.

3 самые ласковые породы собак

Стаффордширские бультерьеры — нежные и любящие собаки. Как правило, это дружелюбная и ласковая порода, которая не любит ничего, кроме хозяина. Это замечательный домашний питомец, поскольку их терпеливый характер позволяет им прекрасно ладить с детьми.

"Мы замечаем, что многие наши стаффордширские терьеры — большие добряки и действительно расцветают от человеческого внимания", — рассказала Хлоя Джексон.

Стаффордширский бультерьер

Борзые считаются одним из самых быстрых животных на Земле. Однако многие удивляются, узнав, что на самом деле они большие домоседы и с удовольствием проводят большую часть лежа.

"Большинство борзых — очень нежные и милые собаки с уравновешенным темпераментом. Многие стремятся к человеческому обществу и ласковы со своими хозяевами. Если их любить, борзые будут выражать свою благодарность, прислоняясь к ногам хозяина", — добавила специалист.

Борзый

Хлоя Джексон назвала дворовых собак "смесью генетического материала". Как следствие — они имеют разный уровень энергии и темперамент, любят ласку и с удовольствием проводят время со своими любимыми людьми после долгой прогулки.

"Дворовые собаки действительно показывают, что каждая собака уникальна, независимо от породы, к которой они принадлежат. Если вы возьмете такую собаку из приюта, вы, скорее всего, узнаете больше о том, насколько она ласковая", — отметила эксперт.

Дворовая собака

Ранее эксперты рассказывали, каких собак почти не нужно выгуливать. Этим собакам будет достаточно всего полчаса побегать — это могут быть две короткие 15-минутные прогулки.

Также специалист делился, каких собак он бы не заводил ни в коем случае. У многих из этих пород проблемы со здоровьем, социализацией и поведением.