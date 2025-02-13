Вівчарки в списку немає: топ найшвидших у світі порід собак (фото)

Ці породи розвивають неймовірну швидкість, вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.

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При виборі собаки комусь важливо, щоб вона любила полежати на дивані, а хтось хоче додому швидкого домашнього улюбленця. Доктор ветеринарної медицини Джеррі Кляйн розповів про найшвидших пухнастиків, які легко розвивають середню швидкість від 30 до 40 миль на годину.

"Вони мають спільні риси: довгі ноги, гладкі аеродинамічні тіла, глибокі груди для додаткового простору в легенях та підтягнуту талію", — відмітив фахівець.

Топ найшвидших собак

Грейхаунд може розвивати швидкість до 40-45 миль/год. До того ж їх відданий, спокійний характер і легкість у спілкуванні з дітьми роблять їх прекрасними сімейними собаками. Однак цій породі собак слід дати можливість вільно бігати на великій огородженій території хоча б раз на день — після цього вони із задоволенням лежатимуть на дивані решту дня.

Грейхаунд

Салюки можуть бігати зі швидкістю до 40-43 милі/год. Це ідеальний компаньйон для активних людей — собака дуже соціалізована та дуже любить прогулянки.

Салюки

Афганський хорт розвиває швидкість до 40 миль/год. Ця собака дуже розумна, волелюбна та дуже прив'язується до власників, однак її зовнішність потребує постійного догляду.

Афганський хорт

Вижла бігає зі швидкістю 40 миль/год. Це ласкава, мила та вірна порода, яка слідуватиме за господарем всюди. Однак слід врахувати, що їй потрібно багато рухатись.

Угорська вижла

Далматинці витривалі та швидкі — вони можуть пробігати до 35 миль на годину. Енергійні собаки — чудові друзі для дітей, при цьому досить стримані й навіть нерішучі з новими людьми. Надзвичайно милі далматинці за умови правильного дресування та соціалізації стають прекрасними собаками-терапевтами.

Далматинец Фото: Getty Images

Джек-расел-тер'єр також вважається однією із найшвидших собак — він здатний розвивати швидкість до 30-35 миль/год. Цілеспрямовані, чарівні, відважні та розумні представники цієї породи не заспокояться, поки не зроблять свою роботу. Тому краще їх займати цікавими заняттями.

Джек-рассел-тер'єр Фото: Daily Mail

Раніше експерти розповідали про топ найчарівніших порід собак. Вони не тільки красиві, а й менш вимогливі до догляду і більш "ліниві" — ці породи потребують менше фізичних вправ.

Також фахівці розповідали про собак, з якими можна почуватись в безпеці. Вони відомі своїми інстинктами захисника й охоронятимуть свого господаря і його помешкання.