Захистять вас та ваш будинок: топ порід собак, з якими можна почуватись в безпеці (фото, відео)

Ці породи собак відомі своїми інстинктами захисника й охоронятимуть свого господаря і його помешкання.

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Собаки — це не тільки чудова компанія й друзі по прогулянках, вони ще й здатні захистити свого господаря. Відомий ветеринар Амір Анварі у своєму відео поділився власним досвідом та назвав декілька порід собак, які відомі своїми інстинктами захисника. Ці тварини точно зможуть будинок господаря та його мешканців.

Топ найкращих собак для захисту господаря та його будинку

Кане-корсо відомі своєю відданістю та ласкою. Окрім цього, у цих тварин дуже розвинуті інстинкти захисника. Ця порода собак можуть бути ніжними з дітьми, якщо їх правильно соціалізувати.

Німецькі вівчарки часто розглядаються як охоронні собаки — представники цієї породи розумні, сильні, у них сильний інстинкт захисту свого господаря та вони легко піддаються дресуванню. Часто вівчарки використовуються в поліції та армії, а також у пошуково-рятувальних операціях.

Німецька вівчарка Фото: Pexels

Тибетські мастифи також відомі своїми охоронними інстинктами — їх століттями використовували в Тибеті як сторожових собак. Вони завжди захищають своїх господарів, однак не дуже люблять незнайомців і втомлюються від них.

Тибетський мастиф

Також відомі своїми охоронними рисами характеру ротвейлери. Представники цієї породи собак вірні, розумні та мають сильну волю та з природним інстинктом захисника. Однак слід звернути увагу, що зазвичай вони пильні та дуже обережні з незнайомими людьми та новими собаками.

Ротвейлер

Нагадаємо, що раніше експерт ділився, яку собаку ніколи б не завів вдома. Вони являються дуже проблеми, енергійними та дуже шумними.

Також фахівці розповіли про топ найчарівніших порід маленьких собак. Вони гарні, потребують менше догляду та потребують менше фізичних вправ.