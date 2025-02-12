Защитят вас и ваш дом: топ пород собак, с которыми можно чувствовать себя в безопасности (фото, видео)

Эти породы собак известны своими инстинктами защитника и будут охранять своего хозяина и его жилище.

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Собаки — это не только отличная компания и друзья по прогулкам, они еще и способны защитить своего хозяина. Известный ветеринар Амир Анвари в своем видео поделился собственным опытом и назвал несколько пород собак, которые известны своими инстинктами защитника. Эти животные точно смогут дом хозяина и его жителей.

Топ лучших собак для защиты хозяина и его дома

Кане-корсо известны своей преданностью и лаской. Кроме этого, у этих животных очень развиты инстинкты защитника. Эта порода собак могут быть нежными с детьми, если их правильно социализировать.

Немецкие овчарки часто рассматриваются как охранные собаки — представители этой породы умные, сильные, у них сильный инстинкт защиты своего хозяина и они легко поддаются дрессировке. Часто овчарки используются в полиции и армии, а также в поисково-спасательных операциях.

Немецкая овчарка Фото: Pexels

Тибетские мастифы также известны своими охранными инстинктами — их веками использовали в Тибете в качестве сторожевых собак. Они всегда защищают своих хозяев, однако не очень любят незнакомцев и устают от них.

Тибетский мастиф

Также известны своими охранными чертами характера ротвейлеры. Представители этой породы собак верные, умные и обладают сильной волей и с природным инстинктом защитника. Однако следует обратить внимание, что обычно они бдительны и очень осторожны с незнакомыми людьми и новыми собаками.

Ротвейлер

Напомним, что ранее эксперт делился, какую собаку никогда бы не завел дома. Они являются очень проблемными, энергичными и очень шумными.

Также специалисты рассказали о топе самых очаровательных пород маленьких собак. Они красивые, требуют меньше ухода и требуют меньше физических упражнений.