Для любителів гір та активного відпочинку: ці собаки зроблять відпустку незабутньою (фото)

Це енергійні та розумні породи, які люблять бігати та займатись іншими активностями.

Related video

Якщо ж господар веде активний спосіб життя, то й собаку краще заводити таку, щоб вона любила побігати та погратись. Тоді ходьбою, бігом, їздою на велосипеді або ж іншими видами спорту можна насолоджуватись разом. Фахівці American Kennel Club (американський клуб собаківництва) склали рейтинг енергійних порід собак, які із задоволенням вас підтримають в усіх активностях.

Які собаки вважаються найактивнішими

Сильний та сміливий американський стаффордширський тер'єр слухняний, має гарну атлетичну статуру та високий інтелект. Саме завдяки цим якостям це чудовий друг для багатьох видів спорту. Представники цієї породи дуже люблять рухатись та займатись активностями.

Бордер-коллі допоможе будь-якому власнику підтримувати себе у формі, оскільки їхня енергійна натура вимагає більше вправ, ніж просто прогулянка кварталом або гра у дворі. Чудовий варіант, щоб ця порода стомилась, — біг.

Бельгійська вівчарка малінуа — це енергійна порода, яка регулярно використовується поліцією та армією. Оскільки обидві професії вимагають від собаки активності та гарної форми, представники цієї породи із задоволенням складуть своєму господареві компанію під час пробіжки або гри у дворі.

Доберман-пінчер — витривала та м'язиста собака, яка любить швидкість. Це чудовий друг і охоронець, який завдяки високому інтелекту "працює" разом з поліцейськими та військовими. Також енергійний, слухняний і відданий доберман любить тренуватися і проводити час зі своїм господарем.

Фото: freepik

Грейхаунд вважається однією із найшвидших собак. Її виводили для полювання на оленів, лисиць й зайців, однак нині це порода є милим і привітним другом.

Активна та розумна вижла дуже любить проводити час зі своїми господарями. Однак вона із задоволенням проведе цілий день на полюванні.

Раніше експерти розповідали про топ порід собак, з якими можна почуватись в безпеці. Вони відомі своїми інстинктами захисника й охоронятимуть свого господаря і його помешкання.

Також фахівці називали найшвидші у світі породи. Вони розвивають неймовірну швидкість, вони енергійні й потребують багато фізичних навантажень.