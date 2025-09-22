Військові зможуть брати додаткові дні відпустки за рішенням командира: подробиці

Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує військовослужбовцям щорічно мінімум 15 днів основної відпустки та відновлює низку соціальних гарантій, зокрема для учасників бойових дій і молодих контрактників, які продовжують навчання. Закон також надає командиру частини право самостійно визначати час надання додаткової відпустки та передбачає можливість щорічної компенсації невикористаних днів.

За інформацією "Судово-юридичної газети", тепер кожен військовий матиме гарантовану частину основної відпустки — 15 днів із 30 календарних, що передбачені щорічно. Решта днів надаватиметься залежно від організаційних можливостей підрозділу та рішення командира.

Закон №4562-IX (законопроєкт 13235), який набрав чинності 22 вересня, також відновлює низку соціальних гарантій. Зокрема, учасники бойових дій отримають додатково 14 днів відпустки, які під час воєнного стану не діяли. Контрактники віком 18–24 років без вищої освіти, які продовжують навчання, зможуть отримувати відпустку для складання іспитів.

Як уточнив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, гарантовані 15 днів запобігають ситуаціям, коли через організаційні обставини чи рішення командира військовий не мав змоги піти у відпустку. Додаткові дні надаватимуться за можливості підрозділу. Паліса також повідомив, що розробляється механізм щорічної компенсації невикористаних днів, а до кожного виду відпустки додаються дні на дорогу. Крім того, військові мають право на 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова зазначила, що після внесення змін військові можуть розраховувати на сумарно до 54 днів відпустки. Відповідні положення з’явилися в законопроєкті 13235, який спочатку передбачав лише навчання молодих військових без відриву від служби.

Згідно з пунктом 18 статті 10-1 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", під час воєнного стану військові отримують: частину щорічної основної відпустки (не більше 30 календарних днів), відпустку за сімейними обставинами та інші поважні причини (до 10 днів) зі збереженням зарплати, а також додаткову відпустку за Законом "Про статус ветеранів війни" за дозволом командира частини.

Головне юридичне управління Верховної Ради зауважило, що ці зміни можуть спричинити непорозуміння на практиці. Закон посилається на статус учасника бойових дій чи учасника війни, але остаточна редакція не уточнює, що додаткова відпустка надається лише тим, хто має відповідний статус.

Водночас новий закон дозволяє командиру частини самостійно вирішувати, кому і коли надавати додаткову відпустку. Абзаци першого та другого пункту 18 статті 10-1 встановлюють, що основна відпустка надається частинами протягом року, безперервна частина має становити не менше 15 днів, а одночасна відсутність у підрозділі — не більше 30% від загальної чисельності. Надання гарантованих 15 днів є обов’язковим, якщо військовослужбовець не відмовляється від них за власним бажанням.

Раніше Фокус писав, що 15 днів із щорічної 30-денної основної відпустки є обов’язковими для використання. Відмовитися від них військовий може лише за власним бажанням.

Окрім цього, уряд затвердив додаткові відпустки для військових за знищену російську техніку. Найбільшу нагороду обіцяють за літак або корабель, найменшу — за легкі безпілотники.