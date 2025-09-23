Зеленський і Трамп проведуть переговори в Нью-Йорку: коли відбудеться зустріч

Президент України Володимир Зеленський проведе перемовини з главою США Дональдом Трампом у межах роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зустріч відбудеться у вівторок, 23 вересня, приблизно о 20:00 за місцевим часом.

Related video

Як інформує видання "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу президента, діалог двох лідерів триватиме орієнтовно 45 хвилин. На початку заплановані короткі виступи Зеленського та Трампа перед присутніми журналістами.

Після переговорів глава української держави відповість на запитання представників ЗМІ. Цього ж дня Зеленський також звернеться до учасників Генеральної Асамблеї ООН із промовою.

До цього, 22 вересня речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу повідомила, що президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, проведуть зустріч 23 вересня у Нью-Йорку. Про це повідомляє телеграм-канал Clash Report.

За словами Левітт, переговори Зеленського та Трампа відбудуться у межах дипломатичного діалогу. Вона також уточнила, що президент США проведе низку інших двосторонніх зустрічей, серед яких — переговори з Генеральним секретарем ООН, а також з лідерами Аргентини та Європейського Союзу.

Крім того, у графіку Дональда Трампа передбачена багатостороння зустріч за участю представників Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.

Зустріч Зеленського та Трампа — чому не варто чекати швидких результатів

Варто зауважити, що за інформацією агентства Reuters, від нинішнього візиту української делегації до США не варто очікувати швидких результатів чи переломних рішень. Агентство зазначає, що Україна готується до нового етапу війни, у якому іноземна допомога може скорочуватися, тож дедалі більше доведеться розраховувати на власні ресурси.

За даними Reuters, аналітичний центр, який раніше спеціалізувався на дослідженні Росії для формування санкційної політики, тепер зосередився на підтримці військових. Його фахівці допомагають визначати цілі для ударів безпілотників. Один зі співробітників центру підтвердив, що Україна стикається не лише з проблемами у сфері санкцій, а й із ризиком зменшення підтримки з боку США та низки європейських союзників.

Водночас в Україні підкреслюють, що поїздка Зеленського до Нью-Йорка має характер прагматичної дипломатії, а не є вирішальною в дипломатичному сенсі. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у коментарі Reuters зауважив: "Щороку у вересні Нью-Йорк перетворюється на важливий майданчик міжнародних переговорів. Хотілося б мати більше конкретики, але простих рішень для конфліктів такого масштабу не існує. Після завершення Генасамблеї ми продовжимо системно працювати над цими питаннями".

Раніше Фокус писав, що головна увага зустрічі політиків буде зосереджена на гарантіях безпеки для України та підтримці в умовах війни, а також на гуманітарних темах, зокрема поверненні українських дітей, депортованих Росією.

Окрім цього, 22 вересня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що президентський літак України вилетів з ірландського Шеннона та прямує до Нью-Йорка та припускав, що на борту може перебувати Володимир Зеленський.