Трамп напрасно упрекал ООН: эскалатор и телесуфлер поломала его команда, — Politico

Во время Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп обратил внимание на технические проблемы в штаб-квартире организации, пожаловавшись на остановку эскалатора и неработающий телесуфлер. Журналисты и сотрудники ООН указывают, что часть неполадок возникла из-за действий команды президента США, а не из-за общей неисправности оборудования.

По данным издания Politico, остановка эскалатора, которую упомянул Трамп в своей речи, могла произойти из-за видеооператора Белого дома. Во время движения задним ходом, чтобы задокументировать прибытие президента, оператор нечаянно активировал аварийную остановку. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что жалобы Трампа на эскалатор частично вводят в заблуждение, поскольку вероятной причиной инцидента стали действия его команды, а не техническая неисправность объекта.

Что касается телесуфлера, который не работал во время речи президента США, один из европейских чиновников сообщил, что сломалось именно устройство, которое привезла команда Трампа. При этом собственное оборудование ООН в этот день работало безупречно для всех других речей и не вызывало никаких нареканий. Информацию подтвердили и журналисты Berlin Playbook, которые узнали, что неисправный суфлер был частным устройством президента США, а не частью оборудования штаб-квартиры.

В то же время проблемы здания ООН в Нью-Йорке не ограничиваются только техническими неполадками, которые случились во время прибытия Трампа. Штаб-квартира, отремонтированная десять лет назад, демонстрирует признаки старения и нуждается в комплексном обновлении. Сотрудники организации указывают на потрепанные кресла в большом зале заседаний, периодические отключения эскалаторов и лифтов, а также неисправности портала безопасности. Частично такие проблемы связаны с дефицитом финансирования, в частности с долгом США по членским взносам, который в настоящее время превышает три миллиарда долларов.

Во время своей часовой речи на Генеральной Ассамблее Трамп резко критиковал состояние здания ООН и высказал мнение, что организация могла бы иметь мраморные полы, если бы он получил контракт на реконструкцию. Он также обратил внимание на остановку эскалатора, которая, по его мнению, могла поставить под угрозу его и первую леди. Сотрудники объекта подтверждают, что здание действительно нуждается в очередном ремонте и модернизации. В частности, они указывают на необходимость ремонта эскалаторов, замены покрытия в зале заседаний и устранения периодических проблем с лифтами и порталами безопасности.

Эксперты отмечают, что общее состояние здания является следствием многолетнего дефицита финансирования и износа оборудования, а не результатом работы отдельных команд или случайных инцидентов. Несмотря на то что некоторые проблемы во время выступления Трампа были вызваны его штатом, общий упадок объекта требует серьезного подхода к ремонту и модернизации инфраструктуры.

Напомним, что 23 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке Трамп резко раскритиковал деятельность самой организации, а также обвинил ООН в неисправности экскаватора и телесуфлера.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией попал в досадный инцидент перед своей речью на Генассамблее ООН. Экскаватор на котором они поднимались внезапно остановился, хотя за секунду до этого нормально работал