Мелания и Дональд Трамп поссорились на борту вертолета: конфликт зафиксировали журналисты (видео)

Дональда и Меланию Трамп зафиксировали во время напряженного разговора на борту вертолета Marine One, когда президент указал пальцем на жену. После приземления пара вышла вместе и взялась за руки.

По информации издания Daily Mail, инцидент произошел в среду вечером во время возвращения пары с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. На видео 79-летний Дональд Трамп строго махал пальцем на 55-летнюю Меланию, которая качала головой в ответ, сидя друг напротив друга в кабине вертолета.

Видео заканчивается кадрами, где супруги выходят из Marine One и держатся за руки, идя по южной лужайке Белого дома. Впоследствии Daily Mail обратилось в Белый дом за комментарием относительно инцидента, однако на момент написания материала, его не предоставили.

Ранее Дональд Трамп шутил о браке после инцидента с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит, которая во время поездки в Ханой толкнула президента Франции на борту самолета. Трамп ответил журналисту Fox News, который спросил о советах относительно брака между мировыми лидерами: "Убедитесь, что двери остаются закрытыми".

Напомним, что 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке Дональд Трамп резко выразил недовольство работой организации, отметив проблемы с эскалатором при входе в здание и телесуфлером во время своего выступления, назвав это непрофессиональным отношением со стороны ООН.

В частности, в этот день перед речью на Генассамблее ООН Дональд Трамп и его жена Мелания столкнулись с досадным инцидентом: эскалатор, на который они ступили, внезапно остановился. Несмотря на это, Мелания уверенно поднялась по лестнице, а за ней последовал Трамп.

Впоследствии журналисты и сотрудники ООН выяснили, что остановка эскалатора, которую упоминал Трамп, возникла из-за действий его команды, а не из-за технической неисправности. Во время съемки прибытия президента видеооператор Белого дома случайно активировал аварийную остановку. Что касается телесуфлера, то в ООН все работало исправно, а сломалось только частное устройство команды Трампа.