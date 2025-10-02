Мелания Трамп удивила видео с ИИ-дублером: в сети заговорили о голограмме (видео)

Первая леди США распространила в "X" ролик с собственным цифровым образом. Пользователи предположили, что она может использовать голограмму для будущих выступлений.

Мелания Трамп вызвала активные дискуссии в социальных сетях после того, как в своем официальном аккаунте в "X", ранее известном как Twitter, опубликовала видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. В ролике 55-летняя первая леди предстает в виде компьютерно-сгенерированного персонажа с подписью "в будущее".

На опубликованных кадрах цифровая копия Мелании появляется на фоне интерьера, похожего на Trump Tower. После анимационного "рассыпания пикселей" она медленно моргает, смотрит в камеру и приближается к зрителю. Виртуальный образ одет в черный обтягивающий тренч с атласными лацканами, декоративными клапанами на карманах и пуговицами — в характерном для Мелании элегантном стиле.

Цифровая копия Мелании появляется на фоне интерьера, похожего на Trump Tower

Ролик впервые появился на аккаунте, связанном с криптовалютой $MELANIA, запущенной бывшей моделью в начале года в преддверии второй инаугурации ее мужа, президента США Дональда Трампа.

Публикация вызвала оживленную реакцию пользователей "X". Одни предположили, что это продвижение криптовалюты, другие — что Мелания планирует заменять публичные выступления цифровыми голограммами.

"Мелания опубликовала эту искусственную версию себя, чтобы продать свою криптовалюту", — написал один из пользователей.

"Теперь ей не нужно появляться рядом с Дональдом, если можно прислать голограмму", — добавил другой.

Некоторые задали вопрос о реальности всего, что окружает первую леди.

"Или все, что мы видим, подделка?" — отметил третий пользователь.

Напомним, что Мелания Трамп не впервые сталкивается со слухами о дублерах. Еще в 2017 году появлялись предположения, что на некоторых публичных мероприятиях ее заменяет другая женщина из-за различий во внешности и манере поведения. Подобные предположения снова возникали во время государственного визита в Великобританию, когда она держала за руку мужчину — поступок, который многие считали нетипичным для первой леди.

