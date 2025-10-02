Меланія Трамп здивувала відео з ШІ-дублеркою: у мережі заговорили про голограму (відео)

Перша леді США поширила у "X" ролик із власним цифровим образом. Користувачі припустили, що вона може використовувати голограму для майбутніх виступів.

Меланія Трамп викликала активні дискусії в соціальних мережах після того, як у своєму офіційному акаунті в "X", раніше відомому як Twitter, опублікувала відео, створене за допомогою штучного інтелекту. У ролику 55-річна перша леді постає у вигляді комп'ютерно-згенерованого персонажа з підписом "у майбутнє".

На опублікованих кадрах цифрова копія Меланії з'являється на фоні інтер'єру, схожого на Trump Tower. Після анімаційного "розсипання пікселів" вона повільно моргає, дивиться в камеру та наближається до глядача. Віртуальний образ одягнений у чорний обтислий тренч з атласними лацканами, декоративними клапанами на кишенях та ґудзиками — в характерному для Меланії елегантному стилі.

Ролик вперше з'явився на акаунті, пов'язаному з криптовалютою $MELANIA, запущеною колишньою моделлю на початку року напередодні другої інавгурації її чоловіка, президента США Дональда Трампа.

Публікація викликала жваву реакцію користувачів "X". Одні припустили, що це просування криптовалюти, інші — що Меланія планує замінювати публічні виступи цифровими голограмами.

"Меланія опублікувала цю штучну версію себе, щоб продати свою криптовалюту", — написав один із користувачів.

"Тепер їй не потрібно з'являтися поруч із Дональдом, якщо можна надіслати голограму", — додав інший.

Дехто поставив питання про реальність усього, що оточує першу леді.

"Чи все, що ми бачимо, підробка?" — зазначив третій користувач.

Нагадаємо, що Меланія Трамп не вперше стикається з чутками про дублерів. Ще у 2017 році з'являлися припущення, що на деяких публічних заходах її замінює інша жінка через відмінності у зовнішності та манері поведінки. Подібні припущення знову виникали під час державного візиту до Великої Британії, коли вона тримала за руку чоловіка — вчинок, який багато хто вважав нетиповим для першої леді.

